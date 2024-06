Tobias Kraulich konnte Rot-Weiss Essen von der SG Dynamo Dresden loseisen. Bei einem anderen Dynamo-Mann gab es für RWE eine Absage. Er wechselt zu einem Liga-Konkurrenten.

RevierSport hatte schon lange vor der Verpflichtung von Tobias Kraulich geschrieben, dass Rot-Weiss Essen an dem Innenverteidiger dran ist. Es gab ein Tauziehen, unter anderem mit Arminia Bielefeld. Dieses entschied RWE für sich.

Nach dem "Sieg" gab es auf dem Transfermarkt nun eine "Niederlage". Denn auch Jakob Lewald - RevierSport berichtete ebenfalls - stand, auch nach der Kraulich-Verpflichtung, weiter auf der Essener Wunschliste. Aus RWE-Kreisen hörte RS immer wieder, dass es aber verdammt schwer sein würde, Dresdens Abwehrchef Lewald nach Essen zu locken. Diese Stimmen sollten Recht behalten.

Der Innenverteidiger entschied sich nun für einen Wechsel von Dynamo Dresden zum SV Sandhausen. Die Baden-Württemberger machten am Mittwoch (5. Juni) den Transfer offiziell.

"Mit Jakob bekommen wir einen gestandenen Drittligaspieler, der für Dresden in der letzten Saison fast alle Spiele machen konnte", erklärt Sportdirektor Matthias Imhof. "Er geht voran, verfügt über fußballerische Qualitäten und hat die nötige Robustheit im Kopfballspiel. Das wird unsere Abwehr stabilisieren. Jakob hat sich, trotz einiger Anfragen aus der 2. und 3. Liga, für den SVS entschieden – darüber sind wir sehr froh", erklärt SVS-Sportdirektor Matthias Imhof.

Jakob ist in meinen Augen einer der komplettesten Innenverteidiger der Liga und im besten Fußballer-Alter. Deshalb freue ich mich riesig, dass er sich uns anschließt Sreto Ristic

In der vergangenen Spielzeit gehörte Lewald zum Stammpersonal der SGD und machte 37 von 38 möglichen Spielen in Liga 3. "Jakob ist in meinen Augen einer der komplettesten Innenverteidiger der Liga und im besten Fußballer-Alter. Deshalb freue ich mich riesig, dass er sich uns anschließt", ergänzt Cheftrainer Sreto Ristic.

Bis 2007 für den SC Weihe aufgelaufen, schloss sich Lewald dem Nachwuchs des SV Werder Bremen an und blieb bis zur U19 an der Weser, wo er Junioren-Bundesliga in den Altersklassen U17 und U19 spielte. Im Herrenbereich führte Lewalds Weg über den BSV Rehden (Regionalliga) zu Regionalligist Viktoria Berlin, mit denen er in der Saison 2020/21 den Aufstieg in die 3. Liga schaffte.

Lewalds Leistungen blieben nicht unentdeckt, sodass sich Dynamo Dresden 2022 seine Dienste im Abwehrzentrum sicherte. Aufgrund der beiden letzten Stationen kann der Innenverteidiger auf 99 Drittliga-Spiele zurückblicken, in denen ihm zwei Treffer und zwei Vorlagen gelangen.

"Mir gefiel schnell die Idee, die der Verein für seine Zukunft, aber auch speziell für mich hat. Nach dem Austausch mit meinen engsten Vertrauten fiel die Wahl auf Sandhausen. Jetzt freue ich mich darauf, die Jungs kennenzulernen und mit ihnen eine erfolgreiche Zeit zu erleben", sagte der 25-jährige Lewald nach der Vertragsunterschrift.