Zweitligist Preußen Münster hat auf die Verletzung von Mittelfeldmann Sebastian Mrwoca reagiert und einen neuen Spieler verpflichtet.

Zweitliga-Neuling Preußen Münster hat am Dienstagmittag einen neuen Spieler vorgestellt. Jorrit Hendrix wechselt an die Hammer Straße. Der 29-Jährige, der in der Fußballschule von PSV Eindhoven ausgebildet wurde, stand zuletzt in Australien bei Western Sydney unter Vertrag. In der Saison 2021/22 spielte er schon einmal in Deutschland für Fortuna Düsseldorf und bestritt dort 20 Zweitliga-Partien.

Der defensive Mittelfeldspieler bringt eine riesengroße Erfahrung und beeindruckende Vita mit nach Münster: Insgesamt spielte Hendrix 182 Mal in der Eredivisie, der höchsten niederländischen Spielklasse, und wurde dreimal Meister mit Eindhoven.

Dazu absolvierte er 15 Champions League-Begegnungen und kann 23 Einsätze in der Europa League vorweisen. 2016 gab Hendrix sogar sein Debüt für die Niederlande und wurde im Testspiel gegen Griechenland von Bondscoach Danny Blind eingewechselt. Es sollte sein einziges Länderspiel bleiben. Im Jahr 2018 hatte der 1,81-Meter-Mann noch einen Marktwert von 10 Millionen Euro (transfermarkt.de).

Nun freut sich der Neu-Münsteraner auf die Herausforderung beim Aufsteiger: "Die Erfolge der letzten Jahre und die Ambition des Klubs haben mich überzeugt. Diese zwei Aufstiege in Folge machen Lust auf mehr und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft auch in der 2. Bundesliga erfolgreich sind. Ein Jahr habe ich schon in dieser Liga gespielt, das hat mir sehr gut gefallen. Dazu ist es in der Nähe meiner Heimat. Ich freue mich auf meine Zeit hier in Münster."

"Mit seinen Fähigkeiten gibt Jorrit uns im Mittelfeld nochmal ein ganz neues Element und wird mit seiner Spielintelligenz auch den Übertrag nach vorne sicherzustellen. Er kann enge Räume bespielen, unser Umschaltspiel initiieren und agiert sehr intelligent gegen den Ball. Er wird seine Mitspieler besser machen, was ihn für uns besonders wertvoll macht", sagt Ole Kittner, Geschäftsführer Sport, über den Linksfuß und fügt an:

"Natürlich wird Jorrit etwas Zeit benötigen, um den Rhythmus aufzunehmen, aber ich bin mir sicher, dass er uns schnell weiterhilft. Es ist für alle Seiten eine Win-Win-Situation."