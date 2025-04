Oberliga Westfalen: VfL Bochum II spielt gegen Ahlen im Ruhrstadion - Ticketverkauf startet

Der VfL Bochum U23 spielt gegen RW Ahlen zum zweiten Mal in dieser Saison im Ruhrstadion. Etliche Fans erhalten auch Freikarten. Ab Montag läuft das Ticketing - alle Infos.

Der VfL Bochum U23 führt die Tabelle der Oberliga Westfalen an, der Aufstieg ist nur noch wenige Siege entfernt. Einen davon will das Team von Trainer Heiko Butscher im Ruhrstadion einfahren. Am Gründonnerstag, 17. April, geht es ab 19 Uhr an der Castroper Straße gegen RW Ahlen.

Die Partie gilt für die Oberliga als Risikospiel, kann daher nicht auf dem Leichtathletik-Platz ausgetragen werden, wo die meisten Partien des VfL stattfanden in dieser Saison. Diesmal weicht Bochum nicht in die Mondpalast-Arena in Wanne-Eickel aus, sondern hofft auf viele Fans im eigenen Rund. Zum zweiten Mal in dieser Saison darf die U23 im Vonovia Ruhrstadion ran. Bei der Premiere gegen die SG Wattenscheid 09 im November kamen rund 6000 Fans, sahen einen 3:0-Erfolg des VfL.

Mit so viel Andrang ist gegen Ahlen nicht zu rechnen. Der VfL öffnet auch nicht wie gegen Wattenscheid den Stehplatzbereich in der Ostkurve, sondern nur die Nordtribüne. Tickets für die Partie können sich VfL-Fans ab Montag, 7. April, um 10 Uhr im Ticketonlineshop unter www.vfl-bochum.de/tickets sichern. Pro Person können maximal zehn Karten erworben werden. Dies teilte der Klub am Sonntagabend mit.

Für Gästefans stehen die Blöcke F und E2 zur Verfügung. Ahlen-Anhänger können sich ihre Karten ausschließlich an der Tageskasse am Spieltag holen.

Dauerkarten-Inhaber erhalten freien Eintritt - Freikarte erforderlich

Eine Karte kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Zahlreiche Fans können aber auch kostenfrei den VfL II im Stadion unterstützen. So erhalten Dauerkarteninhabende freien Eintritt. Sie benötigen dafür aber eine Freikarte, die sie sich vom 7. bis zum 15. April im Ticketonlineshop sichern müssen. Nach der Auswahl der Tickets kann man über die Preisauswahl eine bzw. mehrere Freikarten - je nach Zahl der Dauerkarten - buchen. Wichtig: Am Spieltag selbst erfolgt „aus organisatorischen Gründen“, so der Klub, kein kostenloser Zutritt ins Stadion unter Vorlage der Dauerkarte.

Bei Kindern und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren ist das anders, auch sie erhalten freien Eintritt. Hierfür werden am Spieltag an den Einlässen – unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises – die Freikarten ausgestellt, so der VfL. Auch Rollstuhlfahrer müssen nichts bezahlen. „Der Zugang erfolgt über das Marathontor. Eine Eintrittskarte wird nicht benötigt.“

In der Regionalliga: VfL Bochum II bestreitet Heimspiele im Ruhrstadion

Der VfL II hatte nach dem 0:0 gegen Gievenbeck unter der Woche an diesem Wochenende spielfrei. Da der Tabellendritte Rhynern gegen Ahlen 0:1 verlor, beträgt der Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz drei weiterhin 15 Punkte, wobei Rhynern noch ein Spiel mehr zu absolvieren hat.

Der VfL hat noch neun Partien vor der Brust, könnte im Idealfall bereits Ende April als Aufsteiger feststehen. Das Butscher-Team gastiert zunächst am Sonntag, 13. April, beim SV Lippstadt (15 Uhr). Das nächste Heimspiel steigt dann gegen Ahlen im Ruhrstadion. In der Regionalliga würde der VfL in der kommenden Spielzeit alle Partien im Ruhrstadion absolvieren.