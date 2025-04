Er war einer der Aufstiegshelden des VfL Bochum in der Saison 2020/21: Jetzt spielt Robert Zulj, wie sein Ex-Klub, gegen den Abstieg.

Nein, so erfolgreich wie beim VfL Bochum ist Robert Zulj beim Linzer ASK in Österreich nicht. Seine 15 Tore und 14 im VfL-Dress, die im Mai 2021 in der Zweitliga-Meisterschaft gipfelten, bleiben unvergessen.

Die Österreicher dürfen sich in der laufenden Bundesliga-Saison immerhin über fünf Treffer und sechs Assists in 19 Spielen freuen. Beim jüngsten 1:0-Sieg über den Grazer AK blieb Zulj zwar torlos, angesichts des 1:0 dürfte er es aber verschmerzen können.

Die österreichische Liga wurde in Auf- und Abstiegsrunde geteilt, wobei der LASK gegen den Abstieg spielt. Das aber ziemlich erfolgreich. Linz führt die Abstiegsrunde an.

Im ÖFB-Cup dagegen war zuletzt im Halbfinale Schluss. Gegen den Wolfsberger AC zog der Klub mit 3:5 den Kürzeren. Auuch in der Conference League war der LASK mit Kapitän Zulj vertreten. Am Ende schieden die Österreicher aber ohne Sieg und ohne Zulj-Scorer nach der Ligaphase aus.

Zulj ging nicht mit dem VfL Bochum in die Bundesliga

Der 32-jährige Mittelfeldspieler steuerte bei der Zweitliga-Meisterschaft des VfL Bochum im Jahr 2021 in 31 Partien 29 Scorer bei, absolvierte für die Bochumer in zwei Jahren insgesamt 45 Pflichtspiele (17 Tore und 20 Vorlagen).

Nach einer Saison bei Ittihad Kalba (Vereinigte Arabische Emirate) landete Zulj in Linz und knüpft dort an seine Leistungen aus Bochumer Tagen an. Die Bilanz des Österreichers: 68 Spiele, 29 Treffer und 19 Assists. Zuljs Vertrag läuft noch bis 2027.

Der Wechsel zum LASK markierte für Zulj gleichzeitig einen Wechsel zurück zu den eigenen Wurzeln. Schließlich lernte er einst in der Jugend der Linzer das Fußballspielen, ehe er sich dem SV Ries und später RB Salzburg anschloss.

Von dort aus wagte er im Sommer 2014 den Sprung zur SpVgg Fürth nach Deutschland. Es folgten Stationen bei der TSG 1899 Hoffenheim und beim 1. FC Union Berlin, ehe er im Winter 2020 beim VfL Bochum aufschlug. Nur eineinhalb Jahre später sollte er "anne Castroper" ein großer Teil einer der größten Erfolge der jüngeren Bochumer Vergangenheit werden.