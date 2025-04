Paukenschlag in der Kreisliga A in Essen: Ayhan Kirlangic ist als Trainer von Al-Arz Libanon zurückgetreten.

2:3 gegen die SG Altenessen und nun ein 1:6 beim SC Frintrop: Ayhan Kirlangic hat genug gesehen und ist am Sonntagabend (6. April 2025) als Trainer des Essener A-Ligisten Al-Arz Libanon zurückgetreten.

"Es macht einfach keinen Sinn mehr. Es kommen teilweise nur sechs Mann zum Training. Gegen Frintrop sind erst 15 Minuten vor dem Anpfiff einige Jungs erschienen. So kann man kein Spiel vernünftig vorbereiten. Leider zieht sich das schon seit Wochen so durch. Jetzt habe ich meine persönlichen Konsequenzen gezogen und dem Vorstand meinen Rücktritt angeboten. Das Angebot wurde auch angenommen. Wir gehen als Freunde auseinander. Ich wünsche Al-Arz Libanon für die Zukunft nur das Beste", erklärte Kirlangic am Montagmorgen gegenüber RevierSport.

Nach RS-Informationen könnte Kirlangic schon in den nächsten Tagen bei einem neuen Verein präsentiert werden. Er soll bei einem westfälischen Bezirksligisten im Gespräch sein. "Zu Gerüchten möchte ich mich nicht äußern. Klar ist nur, dass ich keine Pause oder dergleichen benötige. Ich stehe für eine neue Aufgabe zur Verfügung", sagt er.

Kirlangic, der Al-Arz Libanon immerhin als Tabellenfünften verlässt, hatte in dieser Saison große Töne gespuckt und wollte Rot-Weiss Essen II angreifen. Acht Spieltage vor Schluss beträgt der Al-Arz-Rückstand auf die RWE-Reserve satte 23 Zähler!

Ich wollte RWE in keiner Sekunde etwas Böses - im Gegenteil: Ich liebe Rot-Weiss Essen. Ich wollte nur den Fokus auf Al-Arz Libanon richten, etwas Werbung für den Verein machen. Ich glaube, dass mir das zum damaligen Zeitpunkt auch gelungen ist. Ayhan Kirlangic

"Meine Sprüche waren zu dem Zeitpunkt angebracht. Im Nachhinein werden mich meine Kritiker dafür auseinandernehmen. Aber das ist mir, auf deutsch gesagt, scheißegal! Das ist Fußball. Hier geht es doch nicht um Leben oder Tod. Deshalb sollten alle mal etwas entspannter werden und einige Aussagen auch mit einem Lächeln zur Kenntnis nehmen. Ich wollte RWE in keiner Sekunde etwas Böses - im Gegenteil: Ich liebe Rot-Weiss Essen. Ich wollte nur den Fokus auf Al-Arz Libanon richten, etwas Werbung für den Verein machen. Ich glaube, dass mir das zum damaligen Zeitpunkt auch gelungen ist."