RW Ahlen: Sieben Testspieler bei 1:0-Sieg - neuer Torwart kommt aus der 3. Liga

Rot Weiss Ahlen ist erfolgreich in die neue Saison 2022/2023 gestartet. Am vergangenen Wochenende gewann der Regionalligist ein Testspiel - mit sieben Probespielern.

Beim niedersächsischen Oberligisten Bersenbrück tat sich Rot Weiss Ahlen lange schwer, doch am Ende konnte Gianluca Marzullo (85.) einnetzen, so dass der erste Testspielsieg (1:0) der laufenden Vorbereitung eingefahren werden konnte.

"Wir haben die Tage hart trainiert und dann sind wir 90 Minuten zu diesem Test gefahren. Die Spieler hatten schwere Beine. Es war dann ein Charaktertest, den die Jungs bravourös bestanden haben. Uns war es wichtig, dass sie beißen und ein Erfolgserlebnis feiern, einen dreckigen Sieg einfahren. Der Plan ist aufgegangen", erzählt RWA-Trainer Andreas Zimmermann gegenüber RevierSport.

In Bersenbrück waren auch sieben Probespieler dabei. "Die Namen sind irrelevant, weil man die Jungs nicht kennt. Alle haben in der letzten Saison noch in der U19 gespielt. Wir werden weiter testen und versuchen interessante Talente nach Ahlen zu holen", sagt Zimmermann.

15 Mann stehen aktuell im Ahlener Kader

Aktuell haben die Ahlener 15 Spieler unter Vertrag. Neben einigen Talenten, die noch dazukommen sollen, will Zimmermann natürlich auch noch den einen oder anderen gestandenen Spieler dazuholen. Wie zum Beispiel für die Torwart-Position.

Wie RevierSport nämlich erfuhr, wird Robin Brüseke in Zukunft die Nummer eins der Ahlener. Der 28-Jährige hatte erst zu Wochenbeginn nach 14 Jahren seinen Abschied vom Drittligisten SC Verl verkündet. Nach RS-Infos wird sein Weg an die Werse zu Rot Weiss Ahlen führen.