SC Verl: Nach 14 Jahren - Urgestein verlässt den Verein

Der Sportclub Verl verliert seinen dienstältesten Spieler. Urgestein Robin Brüseke verlässt die Poststraße nach insgesamt 14 Jahren.

Robin Brüseke wird den Sportclub Verl im Sommer nach 14 Jahren verlassen. Nach RevierSport-Informationen wird sich der Torwart Rot Weiss Ahlen anschließen.

2008 schloss sich Brüseke der Jugendmannschaft des Sportclubs an, ehe er zur Saison 2012/13 zu den Profis in der Regionalliga West hochgezogen wurde. Zunächst als Ersatzkeeper eingesetzt, entwickelte sich Brüseke zu einem wichtigen Rückhalt im Team und übernahm zur Saison 2016/17 die Rolle als neue Nummer eins.

Auch in der Aufstiegssaison 2019/20, als er in 23 Spielen ganze elfmal die weiße Weste behielt sowie in der darauffolgenden ersten Drittligasaison war an Brüseke im Tor des Sportclubs nicht vorbeizukommen. Insgesamt kommt der 28-jährige Brüseke in Verl auf 193 Pflichtspiele, ganze 57 Mal spielte er zu Null. Zudem feierte er unter Ex-Trainer Rino Capretti die bis dato wohl größten Erfolge der Vereinsgeschichte, den Aufstieg in die 3. Liga sowie die Siege im DFB-Pokal über Augsburg und Kiel, die den Achtelfinaleinzug gegen Union Berlin ermöglichten.

"Eine Trennung tut immer weh. Die von Robin Brüseke besonders, weil er nicht nur über viele Jahre ein absoluter Leistungsträger unserer 1. Mannschaft war, sondern auch ein toller Sympathieträger des gesamten Vereins. Ich hätte gerne gesehen, dass er wie Daniel Mikic noch ein paar weitere Jahre bei unserem Klub dran gehängt hätte, aber im Fußball kommt man leider nicht immer auf einen Nenner. Ich wünsche Robin alles Gute und viel Erfolg auf seinem weiteren Weg im Fußball. Vielleicht sieht man sich irgendwann wieder", sagt Raimund Bertels, Präsident des SC Verl.

Abgänge: Ron Berlinski (Rot-Weiss Essen), Niclas Thiede (nach Leihe zurück zum SC Freiburg), Lukas Petkov (nach Leihe zurück zum FC Augsburg), Mahir Saglik, Lasse Jürgensen, Patrick Schikowski, Julian Schwermann, Frederik Lach (alle Ziel unbekannt), Kasim Rabihic (1. FC Saarbrücken), Christopher Lannert (1860 München), Leandro Putaro (VfL Osnabrück), Robin Brüseke (Ziel unbekannt)

"Ich bin der Sportclub-Familie unfassbar dankbar. Dankbar für die gemeinsame Zeit, die Erfolge die wir zusammen erreicht haben und auch dafür, viele tolle Menschen kennengelernt zuhaben. Ich persönlich habe 14 Jahre lang auf und neben dem Platz alles für den Erfolg des Klubs gegeben. Jetzt trennen sich unsere gemeinsamen Wege und dennoch werde ich die Entwicklung natürlich ganz genau weiter verfolgen. Es war mir eine Ehre Teil der Vereinsgeschichte sein zu dürfen! Für die Zukunft wünsche ich dem gesamten Verein und seinen Fans von Herzen nur das Beste", mit diesen Worte verabschiedet sich Brüseke von der Poststraße.