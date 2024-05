YEG Hassel kämpft in der Landesliga noch um den Aufstieg in die Westfalenliga. Ein neuer Stürmer ist für die Saison 2024/2025 schon fix.

Vier Spieltage vor Schluss in der Landesliga 3 in Westfalen liefern sich Westfalia Herne (57 Punkte) und YEG Hassel (55) sowie SV Vestia Disteln (53) ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg in die Westfalenliga.

Auch wenn YEG Hassel noch nicht weiß, in welcher Liga die Mannschaft in der kommenden Saison an den Start gehen wird, haben die Gelsenkirchener schon einmal einen richtig torgefährlichen Akteur verpflichtet.

Omar Keito wechselt nämlich im kommenden Sommer vom Bezirksligisten SG herne an den Lüttinghof in Gelsenkirchen-Hassel. Der 23-Jährige pfeilschnelle Angreifer erzielte in den letzten drei Bezirksliga-Spielzeiten in 76 Begegnungen für Herne 47 Tore.

"Omar gehört in der Bezirksliga zu den herausragenden Spielern in den letzten Jahren. Nachdem Omar nach Deutschland kam, hat ihm der Verein SG Herne 70 geholfen um in Deutschland Fuß zu fassen. Nun ist Omar bereit für den nächsten Schritt und brennt darauf seine Klasse ein oder zwei Ligen höher zu zeigen und sich sportlich weiterzuentwickeln. Ich freue mich das Omar sich trotz vielen anderen Anfragen bewusst für YEG Hassel entschieden hat", sagt YEG-Coach Marcel Radke.

Natürlich hofft Radke, wie auch seine Schützlinge, dass Keito sich ab dem 1. Juli dann in der Westfalenliga probieren darf. Dafür sind eigentlich vier Siege in den verbliebenen vier Partien gegen SV Wanne 11, Blau-Weiß Langenbochum, SSV Buer und SV Brackel 06 Pflicht. Die Tendenz spricht eigentlich für die Gelsenkirchener. Denn das Radke-Team ist seit acht Begegnungen ohne Sieg. Die letzten sechs Spiele konnten allesamt gewonnen werden.

Das Radke-Team wird schon am Sonntag, 5. Mai, 15 Uhr im Heimspiel am Lüttinghof gegen SV Wanne 1911 unter Beweis stellen wollen, wie gut die Form ist. Auch Omar Keito wird seinen neuen Mannschaftskollegen mit Sicherheit die Daumen drücken.