Mit einem dezimierten Kader reist YEG Hassel ins benachbarte Buer. Trotzdem soll es mit einem Derbysieg in die Winterpause gehen, ehe auf dem Markt nachgelegt wird.

Die Hinrunde der Landesliga Staffel 3 ist vorbei. Nach einem miserablen Saisonstart hat sich YEG Hassel gefangen, steht auf Rang neun in der Landesliga. "Wir mussten im Sommer einige Leistungsträger abgeben, sind dann nicht gut in die Saison gestartet und anschließend dem Start hinterhergelaufen", bilanziert Hassel-Coach Marcel Radke.

Radke weiter: "Am Ende würde ich sagen, die Hinrunde war befriedigend. Ich blicke aber optimistisch nach vorne, wenn in der Rückrunde Langzeitverletzte zurückkommen." Hassel sei zum Ende der Hinrunde von enormen Verletzungspech geplagt gewesen, berichtet er. So habe sich etwa Yüksel Terzicik, mit 27 Toren Hassels Top-Torjäger der Vorsaison, das Kreuzband gerissen.

Die personelle Situation war zuletzt so dramatisch, dass der 39-Jährige Fußball-Rentner selbst nochmal die Fußballschuhe schnüren musste. "Unser Kader ist dezimiert - letzte Woche waren wir nur 13 Spieler, da musste ich mich selbst einwechseln und jemanden aus der Alten Herren reaktivieren", berichtet er.

Aufgrund dieser Personalnot werde man im Winter definitiv auf dem Transfermarkt aktiv. Radke verrät: "Wir müssen im Winter auf jeden Fall nachlegen, der Ausfall von unserem Top-Stürmer Terzicik wiegt schwer, da müssen wir uns nach einer Alternative umschauen."

Zufrieden ist er mit den Heimspielen seiner Truppe. "Die jungen Spieler haben sich gut integriert - das hat mir gefallen. Der ein oder andere ist zum Ende der Hinrunde stärker geworden", fügt er lobend hinzu. Negativ sei die fehlende Stabilität in den Ergebnissen. "Wir müssen endlich mal eine Serie hinlegen, wir brauchend Konstanz. Die Ergebnisse waren zu schwankend."

In einem verrückten Acht-Tore-Spiel schlug Hassel zuletzt TuS Harpen. Radke lobt: "Wir haben ein super Spiel hingelegt, nach 0:2 und 1:3 noch 5:3 gewonnen. Daran wollen wir anknüpfen und uns mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden." Der Gegner ist kein Geringerer als der Tabellenführer vom SSV Buer. Im Hinspiel des Gelsenkirchener Stadtderbys fielen sieben Tore - Buer gewann 4:3. "Sie haben eine junge hungrige Mannschaft, stehen zurecht da oben", weiß auch Radke, gibt sich aber dennoch kämpferisch: "An einem guten Tag können wir Buer natürlich schlagen. Da bin ich guter Dinge. Die Tabellensituation interessiert mich nicht." Mit 10 Treffern Hassels bester Torschütze, Yannick Goecke, könnte dann möglicherweise auch wieder dabei sein.