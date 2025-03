Noch thront die SSV Buer an der Spitze der Landesliga Westfalen. Nach drei sieglosen Spielen aber ist die Tabelle zusammengerückt. Warum Trainer Misel Zec dennoch optimistisch bleibt.

Über Weihnachten grüßte die SSV Buer mit drei Punkten Vorsprung vor der Konkurrenz an der Tabellenspitze der Landesliga Westfalen 3. Nach drei Spielen im Kalenderjahr 2025 ist man zwar immer noch Erster, die Tabelle ist aber zusammengerückt.

Hinter der SSV Buer (39 Punkte) warten die DJK TuS Hordel (38), der FC Marl (38) und der FC Roj (37) auf weitere Ausrutscher des Ligaprimus. 1:1 bei SuS Kaiserau, 1:2 gegen SW Wattenscheid und 1:3 beim FC Roj – nicht die Ergebnisse, die darauf schließen lassen, dass eine Mannschaft Tabellenführer ist.

Für Trainer Misel Zec ist ein solcher Start allerdings fast schon Gewohnheit. „Wir sind wie jedes Jahr schlecht in die Rückrunde gestartet. Wir hatten einige wichtige Spieler, die verletzt gefehlt haben, jetzt aber hoffentlich langsam wiederkommen.“

Dann soll es auch wieder mit Siegen klappen, so wie in der Hinrunde. Da nämlich konnten elf der 15 Partien gewonnen werden, nur zwei Spiele gingen verloren. Auffällig dabei: die Defensive. In den 15 Spielen fing sich die SSV nur 14 Gegentore.

Aufstieg? Gern, bei junger Mannschaft aber kein Muss

„Die Mannschaft verteidigt im Kollektiv. Daran haben wir auch gearbeitet“, verrät der Übungsleiter. „Letzte Saison haben wir nur ein einziges Mal kein Gegentor gefangen, das haben wir diese Saison bislang schon siebenmal geschafft.“

Eine große Verbesserung, die sich auch (noch) in der Tabelle bemerkbar macht. Wer nach 19 von 30 Spieltagen an der Tabellenspitze steht, möchte natürlich auch aufsteigen. Oder? „Na klar, dagegen würden wir uns sicher nicht wehren“, so Zec.

Unsere Mannschaft ist noch sehr jung, mit vielen Eigengewächsen. Wir haben teilweise Jungs dabei, die seit der C-Jugend in Buer spielen Misel Zec

Der Trainer fügt an: „Aber wir sollten auch nicht vergessen, wo wir herkommen. Unsere Mannschaft ist noch sehr jung, mit vielen Eigengewächsen. Wir haben teilweise Jungs dabei, die seit der C-Jugend in Buer spielen. Die sind super integriert.“

Also heißt es langsam, aber sicher: Endspurt in der Landesliga. Dabei helfen sollen auch die Verletzten, die allmählich zurückkehren. „Wir wollen jetzt wieder in Tritt kommen, alle Mann an Bord bekommen. Wenn die Jungs wieder da sind, beabsichtigen wir, unsere Stabilität aus der Hinrunde zurückzugewinnen.“

Nächste Chance dazu bietet sich am Sonntag (16. März). Da wartet auf die Zec-Elf ein Heimspiel gegen den SV Wanne 1911. Anstoß an der Löchterheide in Gelsenkirchen ist um 15:15 Uhr.