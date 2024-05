Die U21 des 1. FC Köln hat mit 1:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen verloren. Der Trainer hadert mit dem Schiedsrichter und spricht über den Umbruch im Sommer.

Nach dem 1:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen haderte der Kölner U21-Coach Evangelos Sbonias mit der Chancenverwertung seines Teams. Im Gespräch mit RevierSport äußerte er sich zudem über die Abgänge zweier Spieler und den bevorstehenden Umbruch im Sommer.

Wie haben Sie das Spiel gesehen?

Dass wir in dem Spiel hier nur ein Tor schießen und zwei kriegen, ist schwer zu akzeptieren. Auf dem Zettel stehen 18 oder 19 Torchancen, davon sind 10 oder 11 hochkarätig und dann ist es halt so: Wenn man diese Chancen nicht nutzt, gerät man dann gleich mit der ersten Chance in Rückstand. Am Ende ist man aber auch selber schuld, weil man genügend Chancen hatte, das Spiel auf seine Seite zu ziehen.

Es war ein Spiel, das von vielen kleinen Fouls geprägt war. Würden Sie sagen, dass das den Spielfluss gestört hat?

Das gehört zum Spiel dazu. Es war ja auch klar zu sehen, was der Plan von Rot-Weiß Oberhausen war: immer wieder Umschaltsituationen mit diesen kleinen Fouls zu unterbinden. Da gibt’s dann jemanden, der dafür sorgen kann, dass diese Fouls dann auch geahndet werden. Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen.

Können Sie denn was dazu sagen, warum Sie heute die Gelbe Karte bekommen haben?

Ich habe eine Frage gestellt. Ich habe die Frage gestellt, was genau zu diesem Elfmeter geführt hat – ich habe es nicht gesehen – und die Antwort darauf war die Gelbe Karte.

Können Sie jetzt, wo sich die Saison dem Ende zuneigt, auch schon mehr zum bevorstehenden Umbruch im Sommer sagen?

Es wird natürlich wieder einen Umbruch geben, aber das ist ja die Ausrichtung dieser Mannschaft. Es werden immer wieder junge Spieler nachkommen aus der U19. Hier waren heute sechs Spieler von der U19 im Kader. Jaka Potocnik, Phil Thieltges, Matti Wagner und Marlon Becker haben auch gespielt. Das ist der Weg und die werden dann auch mit ein paar anderen aus der U19 hochrutschen.

Durch die Transfersperre ist es aber schon ein größerer Umbruch als normalerweise…

Nein, das hat mit der Transfersperre tatsächlich nichts zu tun. Das sind Jungs, die aus der U19 nachrücken und die wären – ob Transfersperre oder nicht – auch so nachgerückt.

Wie traurig ist man dann als Trainer, wenn Spieler wie Matti Wagner (Greuther Fürth) oder Pierre Nadjombe (1. FC Magdeburg) zu anderen Klubs aus der 2. Liga wechseln?

Gar nicht, eher stolz. Wir bilden als 1. FC Köln natürlich unsere Nachwuchsspieler für uns selber aus. Es kann aber nicht jeder, der bei uns ausgebildet wird, bei den Profis landen. Eine weitere wichtige Säule in unserem NLZ ist, dass wir auch für den deutschen Fußball ausbilden. Wenn von uns zwei Jungs aus der U21 sofort in die 2. Liga wechseln, dann ist das für uns ein Erfolg. Das ehrt uns und bestätigt unsere Arbeit.