Puh, das wäre bitter für den 1. FC Köln. Dass sie für den Rest des Jahres auf ihren besten Torjäger verzichten müssen, ist das eine. Doch er soll sich mit einem Bundesligisten einig sein.

Tim Lemperle hat großen Anteil daran, dass der 1. FC Köln trotz teils durchwachsener Leistungen mitten im Aufstiegsrennen steckt. Platz sechs, 25 Punkte und nur einen Zähler Rückstand auf Rang zwei. Die Bilanz liest sich ordentlich.

Mit acht Toren und vier Vorlagen in 15 Spielen hat der 22-Jährige schon eine Menge dazu beigetragen. Lemperle ist ein Fixpunkt in der Offensive. Auch beim 1:0-Sieg in Regensburg am Sonntag stand er als Siegtorschütze im Mittelpunkt. Kurz danach musste er jedoch verletzt vom Feld.

"Die Untersuchungen ergaben eine kleine Muskelstrukturverletzung. Diese bedeutet Stand heute den Ausfall des Stürmers für die letzten beiden Spiele des Jahres 2024 zu Hause gegen Nürnberg und in Kaiserslautern", lassen die Kölner nun wissen.

Gut möglich soll laut Informationen von "fußballtransfers" aber auch sein, dass Lemperle den Domstädtern nur noch in der Rückrunde Freude berieten wird. Im Sommer sei bereits ein ablösefreier Wechsel zu Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim geplant.

Demnach sei "alles geklärt". Lemperle werde im Kraichgau ein höheres Gehalt, sowie ein Handgeld im "niedrigen siebenstelligen Bereich" bekommen.

1. FC Köln darf wieder Spieler verpflichten

Auch auf der Zugangsseite soll im Winter bei den Kölnern mal wieder etwas passieren. Zuletzt waren die Domstädter wegen einer Transfersperre nur Zuschauer. Wie "Sky" berichtet, soll sich Jusuf Gazibegovic mit den Domstädtern einig sein.

Der 24-Jährige ist Rechtsverteidiger und spielt noch bei Sturm Graz. mit den Österreichern hat er in der vergangenen Saison das Double geholt und darf dieser Jahr in der Königsklasse ran. Da ist er gesetzt, absolvierte alle fünf Spiele über die volle Distanz.

Der gebürtige Salzburger habe eine Ausstiegsklausel von zwei Millionen Euro, die die Kölner zögen. "Transfermarkt.de" listet seinen Marktwert bereits mit fünf Millionen Euro. Ein guter Kurs für die Kölner, die sich dem Vernehmen nach auch mit Ivan Prtajin verstärken wollen.

Der Angreifer spielt bei Union Berlin seit seinem Sommerwechsel von Drittligist Wehen Wiesbaden noch gar keine Rolle. Hier sei eine Leihe weiterhin ein mögliches Szenario.