Der 1. FC Köln darf im kommenden Winter erstmals seit Beginn der Transfersperre wieder Spieler verpflichten. Und es soll gleich ein klangvoller Name werden.

Der 1. FC Köln mischt in der zweiten Liga wieder oben mit. Das scheint jetzt sogar einen Spieler anzulocken, der in dieser Saison in der Champions League gesetzt ist. Denn wie "Sky" berichtet, soll sich Jusuf Gazibegovic mit den Domstädtern einig sein.

Der 24-Jährige ist Rechtsverteidiger und spielt noch bei Sturm Graz. mit den Österreichern hat er in der vergangenen Saison das Double geholt und darf dieser Jahr in der Königsklasse ran. Da ist er gesetzt, absolvierte alle fünf Spiele über die volle Distanz.

Der gebürtige Salzburger habe eine Ausstiegsklausel von zwei Millionen Euro, die die Kölner zögen. "Transfermarkt.de" listet seinen Marktwert bereits mit fünf Millionen Euro. Ein guter Kurs für die Kölner, die sich dem Vernehmen nach auch mit Ivan Prtajin verstärken wollen.

Der Angreifer spielt bei Union Berlin seit seinem Sommerwechsel von Drittligist Wehen Wiesbaden noch gar keine Rolle. Hier sei eine Leihe weiterhin ein mögliches Szenario.

Eine weitere Personalie hat sich derweil schon neben dem Platz geklärt. Der 1. FC Köln und Geschäftsführer Sport Christian Keller haben den Vertrag vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der 46-Jährige ist seit dem 1. April 2022 beim FC tätig und soll seinen Geschäftsbereich auch in Zukunft kontinuierlich weiterentwickeln.

"Wir haben uns als Vorstand satzungsgemäß die Zustimmung des Gemeinsamen Ausschusses eingeholt und am gestrigen Montagabend gemeinsam mit Christian Keller den neuen Vertrag unterzeichnet. Wir sind fest davon überzeugt, dass Christian Keller nach äußerst herausfordernden zweieinhalb Jahren den Weg zurück in sportlich erfolgreichere Zeiten gestalten kann", sagte FC-Präsident Dr. Werner Wolf und ergänzte: "Uns allen ist bewusst, dass der Abstieg aus der Bundesliga die sportliche Bilanz enorm trübt. Auf einem nicht einfachen Weg unter erschwerten Rahmenbedingungen überzeugt Christian Keller aber mit seiner ganzheitlichen und strukturierten Arbeit an der Zukunft des Vereins."