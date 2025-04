Vincent Wagner steht vor dem größten Erfolg seiner Karriere. Der Aufstieg in die 3. Liga ist für seine TSG 1899 Hoffenheim II zum Greifen nah.

Dieser Sonntag verlief ganz nach dem Geschmack der TSG 1899 Hoffenheim II und Ex-RWE-Trainer Vincent Wagner.

Denn die TSG II hat die Tabellenführung mit einem 3:0-Sieg gegen die Stuttgarter Kickers gefestigt. Florian Micheler brachte die Kraichgauer auf die Siegerstraße (32.). Paul Hennrich legte kurz vor der Pause nach und besorgte das 2:0 (43.). Luka Djuric machte kurz vor Schluss den Deckel drauf (90.+2).

Derweil musste der FSV Frankfurt nach der umstrittenen 0:3-Pleite beim 1. FSV Mainz 05 II unter der Woche die nächste Pleite einstecken. Gegen Hessen Kassel setzte es eine 1:4-Niederlage. Damit müssen die Bornheimer wohl auch die letzten Aufstiegshoffnungen begraben.

Kickers Offenbach hat, in Abwesenheit des verletzten Ron Berlinski, am Vortag noch gewisse Resthoffnungen auf den Aufstieg am Leben gehalten. Dimitrij Nazarov erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit das goldene Tor für die Kickers. Offenbach bleibt damit als einziges Team ernsthaft an der TSG dran.

Damit haben die Kickers den SGV Freiberg, der mit 0:1 gegen die diesmal nicht mit Profis aufgefüllte Reserve des 1. FSV Mainz 05 verloren hat, von Platz zwei verdrängt. Freiberg wäre ohnehin nicht aufstiegsberechtigt. Das Team von Ex-RWE-Kapitän Marco Kehl-Gomez hat keine Drittliga-Lizenz beantragt.

Ganz anders die TSG 1899 Hoffenheim II und Vincent Wagner. Dem ehemaligen RWE-Jugendtrainer winkt der bisher größte Erfolg seiner Karriere.

Wagner hatte erst im vergangenen Jahr bis Sommer 2027 verlängert. Frank Kramer (51), als Direktor Nachwuchs für die U23 verantwortlich, unterstrich damals: "Wir freuen uns, im Sinne der Entwicklung und Ausbildung unserer Spieler auf dieser wichtigen Position für Kontinuität zu sorgen. Vincent soll und wird weiterhin ein wichtiger Begleiter unserer Talente sein, und wir sind absolut davon überzeugt, diesen Weg mit ihm weiterzugehen."

Seine Trainer-Laufbahn startete der frühere Spieler von Rot-Weiss Essen und des KFC Uerdingen als U19-Co-Trainer beim FC Kray (2014 bis 2017), ehe er über die Nachwuchsabteilungen des VfL Bochum (2017 bis 2018), MSV Duisburg (2018 bis 2021) und die U19 von RWE zur TSG gelangte.