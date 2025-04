Das 2:1 (1:1) von Rot-Weiss Essen gegen Hansa Rostock sah Stürmer Dominik Martinovic lange nur von der Bank. Stattdessen durfte Kaito Mizuta ran. Trainer Uwe Koschinat erklärte, wieso.

Dominik Martinovic hat sich seit seinem Winter-Wechsel aus Kroatien zu Rot-Weiss Essen eigentlich gut eingefunden. Zuletzt war es jedoch schwierig für den Stürmer, weshalb sein Trainer Uwe Koschinat ihn beim 2:1-Sieg gegen Hansa Rostock zunächst einmal auf die Bank setzte.

"Wir haben seine schwierige Phase häufiger diskutiert", sagte Koschinat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Martinovic brauche "die Erlösung", genauer gesagt ein Tor. Auf das wartet er, nach fünf Vorlagen im RWE-Dress, allerdings immer noch.

Kaito Mizuta habe unter anderem "aufgrund einer Laufleistung, die ihresgleichen sucht", den Vorzug bekommen. "Darüber hinaus hat er die Fähigkeit, ein Eins-gegen-Eins auch mal aufzulösen und eine Situation zu kreieren. Das steckte hinter dieser Idee", erläuterte Koschinat, wieso Mizuta statt Martinovic startete.

Zur Pause durfte der 28 Jahre alte Mittelstürmer dann aber doch ran. Er kam für den verletzten Torben Müsel. "Ich hatte die Hoffnung, dass er diese Leichtigkeit von der Bank aus ins Spiel transportiert. Ich fand seine Bewegung, als er sich am Sechzehner von seinem Gegner befreit und dann leider auch zentral abgeschlossen hat, überragend", lobte der RWE-Trainer.

Jene Aktion in der 53. Minute war eine von zahllosen vergebenen Torchancen. Gegen seit der 28. Minute in Unterzahl agierende Rostocker hätte sich RWE fast um den Lohn einer engagierten Leistung gebracht, wenn da nicht Ahmet Arslan gewesen wäre, der einen Handelfmeter nach 82 Minuten doch noch zum verdienten Heimsieg versenkte.





"Von Ahmet wissen wir, dass er eine sehr gute Qualität hat. Er kann sich am Strafraum sehr gut orientieren und braucht wenig, um erfolgreich zu sein", lobte Koschinat.

So reichte Arslan in der 22. Minute ein eleganter Haken durch die Rostocker Abwehr, um frei vor Benjamin Uphoff zu stehen und den 1:1-Ausgleich zu erzielen. Zuvor hatte ausgerechnet der ehemalige Essener Cedric Harenbrock Hansa in Führung gebracht (9.). Es sollte am Ende nicht mehr ins Gewicht fallen.