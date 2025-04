Um wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Spieler zu gewinnen, veranstaltet der 1. FC Düren am kommenden Dienstag ein Sichtungstraining. Ziel ist es, den Spielbetrieb in der Regional- und Landesliga aufrechtzuerhalten.

Nach der Insolvenz schlägt der 1. FC Düren einen unorthodoxen Weg ein, um in den verbleibenden Spielen der Regionalliga West wettbewerbsfähig zu bleiben. Zu diesem Zweck veranstaltet der Verein am kommenden Dienstag ein Sichtungstraining mit dem Ziel, bis zum Saisonende fünf bis zehn neue Akteure zu verpflichten. RevierSport berichtete.

Auf Nachfrage zur Resonanz und dem Interesse an der Aktion hielt sich Dürens Trainer Luca Lausberg bedeckt. Er erklärte, dass der Verein in den kommenden Tagen ein offizielles Statement zum Sichtungstraining veröffentlichen werde.





„Grundsätzlich möchte ich mich dazu momentan gar nicht allzu sehr äußern. Fakt ist, dass wir versuchen, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln den Spielbetrieb in der Regionalliga ebenso wie in der Landesliga bis zum Saisonende aufrechtzuerhalten. Zum Thema Sichtungstraining und vertragslose Spieler möchte ich aus meiner Position heraus kein Statement abgeben. Alles Weitere wird der Verein am Sonntag oder spätestens am Montag offiziell über die Website in Form einer Pressemitteilung veröffentlichen“, erklärte Lausberg.

Ob und wie viele neue Spieler der 1. FC Düren in der kommenden Woche präsentieren wird, ist noch offen. Fest steht jedoch, dass Trainer Lausberg die Kapazitäten der U23-Mannschaft nicht über die restliche Saison hinweg ausreizen möchte.

Mein Ziel als Trainer ist es, die Saison nicht ausschließlich mit Spielern aus der U23 zu Ende zu spielen, weil wir einfach zwei Spielbetriebe aufrechterhalten müssen, nämlich in der Regionalliga und in der Landesliga. Luca Lausberg

„Mein Ziel als Trainer ist es, die Saison nicht ausschließlich mit Spielern aus der U23 zu Ende zu spielen, weil wir einfach zwei Spielbetriebe aufrechterhalten müssen, nämlich in der Regionalliga und in der Landesliga“, erklärte Lausberg weiter. „Im nächsten Landesligaspiel können wir nicht viele von den Jungs einsetzen, die zuvor gegen den WSV gespielt haben. Erfreulicherweise bekommen wir Unterstützung aus der U19 und alle im Verein arbeiten eng zusammen, um dieses aktuelle Problem zu lösen.“

Beim ersten Spiel nach der Insolvenz unterlag der 1. FC Düren trotz früher Führung am Ende mit 1:4 beim Wuppertaler SV. Alle weiteren Stimmen und Informationen und dazu gibt es hier.