Bevor der VfL Bochum sich in Richtung Hauptstadt Berlin begeht, absolvierte die Mannschaft ein Abschlusstraining an der Castroper Straße. Sie war nicht alleine im Stadion.

Drei Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Saison 2023/2024 geht es ums Eingemachte: Auch die Fans wissen, wie viel für den VfL Bochum auf dem Spiel steht. Bundesliga-Klassenerhalt oder doch der Gang in die ungeliebte Relegation.

Für Bochum geht es am Sonntag (5. Mai, 15.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) zum 1. FC Union Berlin, einem Mit-Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Bevor sich der VfL-Tross Richtung Berlin begab, absolvierte die Mannschaft von Trainer Heiko Butscher noch ein Abschlusstraining im heimischen Ruhrstadion.

Und die Spieler waren nicht alleine. Über 5000 Fans des VfL Bochum machten das Abschlusstraining vor der Union-Partie zu einem Spektakel. Gänsehaut pur!

"Das ist eine außergewöhnliche Situation und sicherlich sehr emotionalisierend. Das ist keine Normalität. Alle Beteiligten, die hier im Stadion sind, wird dieser positive Wahnsinn noch einmal einen Push geben", war auch Marc Lettau, Sportchef des VfL Bochum, auf RevierSport-Nachfrage begeistert.

Dass sich die Bochumer auf ihre Fans immer verlassen können, dafür genügt ein Blick auf die Heimtabelle. Platz acht und satte 23 Punkte stehen zu Buche. In der Fremde das Gegenteil: Tabellenrang 18 und nur sieben Zähler. Und nun geht es zu Union Berlin. Dann kommt Meister Leverkusen und am 34. Spieltag geht es nach Bremen. Also noch zwei Auswärtsspiele.

Schon Tage vor dem Spiel sagte beispielsweise VfL-Profi Felix Passlack: "Uns fehlen die Zuschauer natürlich, die hier in Bochum sind. Das ist schon phänomenal, was im Ruhrstadion abgeht. Aber wir müssen die Intensität, die wir zu Hause an den Tag legen, auch in Berlin zeigen. Ich glaube daran, dass wir das diesmal schaffen und umsetzen."

Weiter meinte der Rechtsverteidiger: "Es ist halt wichtig, dass wir das, was wir am Freitag gegen Hoffenheim auf den Rasen gebracht haben, auch am Sonntag in Berlin hinbekommen. Das müssen wir einfach schaffen. Die ganze Situation bei Union ist auch nicht einfach. Sie haben Champions League gespielt, dann den Trainer gewechselt und müssen in der Tabelle auch aufpassen. Ich sehe schon gute Chancen, dass wir in der Hauptstadt gewinnen." wozi mit gp