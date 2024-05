Borussia Dortmund steht im Finale um die Deutsche Meisterschaft. Nach einem torlosen Hinspiel konnte RB Leipzig im Rückspiel mit 3:2 bezwungen werden.

Das Halbfinale um die Meisterschaft in der B-Junioren-Bundesliga zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund versprach einiges an Spannung. Im Hinspiel trennten sich die Teams mit 0:0, es gab auf beiden Seiten nur wenige Torraumszenen.

Im Rückspiel ging es dafür umso turbulenter los: Nach gerade einmal 68 Sekunden ging der BVB vor 1587 Zuschauern in Führung. Eine Ecke von Fritz Fleck rutschte durch zu Ousmane Diallo, der aus wenigen Metern ins Netz traf. RB-Keeper Fernando Dickes war zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

Die Leipziger arbeiteten in der Folge am Ausgleich. Lionel Voufack, Bruder von RWE-Profi Eric Voufack, flankte von links auf Cenny Neumann, der im Strafraum per Kopf nur knapp das Tor verfehlte (10.). In der 19. Minute war es erneut der auffällige Voufack, der für Wirbel sorgte. Maddox Stadel verlängerte seine Hereingabe am ersten Pfosten und zwang BVB-Schlussmann Leon Herdes zu einer Glanzparade.

In die Halbzeitpause ging es trotzdem mit einem 1:0 für die Dortmunder. Tim Degener hatte mit einem strammen Schuss aus der zweiten Reihe die Chance auf den zweiten BVB-Treffer, doch Dickes wehrte grandios zur Ecke ab (29.). Auch die Leipziger erspielten sich in einer ausgeglichenen ersten Hälfte weitere Möglichkeiten, doch der Ball konnte nicht im Tor untergebracht werden.

Schema: Leipzig: Dickes – Schuldes, Lehmann, Norbye – Weißbach (52. Gerth) – Voufack (86. Hähnert), Sakar, Neumann (73. Walther), Masanka Bungi – Gebel (73. Heyer), Stadel (86. Eilke). BVB: Herdes – Feddersen, Benkara, Reggiani, Cena – Degener (87. Blaszczyk), Kaba – Diallo (73. Wörsdörfer), Ngambia Dzonga (66. Burstedde), Fleck (73. Hoy) – Tazemeta (87. Etcibasi). Tore: 0:1 Diallo (2.), 0:2 Ngambia Dzonga (49.), 0:3 Fleck (60.), 1:3 Eilke (90.+1), 2:3 Gerth (90.+5) Schiedsichter: Niklas Wich. Gelbe Karten: Weißbach, Schuldes / -. Zuschauer: 1587.

Der zweite Durchgang startete genauso wie der erste - mit einem Tor für den BVB. Diego Ngambia Dzonga verwandelte einen Freistoß von der linken Strafraumkante direkt (49.) zum 2:0, ein sehenswerter Treffer. Die Roten Bullen reagierten mit wütenden Angriffen: Herdes lenkte einen Distanzschuss von Joyeux Masanka Bungi gerade noch an den Außenpfosten (56.). Auch der anschließende Eckball wurde brandgefährlich, doch erneut scheiterte RBL am starken Torhüter der Borussia.

Leipzig zeigt Moral, aber trifft zu spät

Die Leipziger hatten die Chancen, doch die Dortmunder machten die Tore. Völlig aus dem Nichts erzielte der BVB das dritte Tor: Bei einem Steilpass von Diallo kamen sich zwei RB-Akteure in die Quere und legten unfreiwillig auf für Fleck, der plötzlich frei vor dem Tor auftauchte und den Ball sicher versenkte (60.). Die Leipziger gaben sich aber trotz des 0:3-Rückstands nicht geschlagen und bewiesen Moral.

Lennox Eilke erzielte das 1:3, nachdem sich Masanka Bungi auf engstem Raum im Sechzehner durchsetzen konnte (90.+1). Die fünfminütige Nachspielzeit hatte noch mehr Drama zu bieten: Herdes konnte einen Schuss vom starken RB-Stürmer Masanka Bungi nur nach vorne abprallen, Amos Gerth staubte ab zum 2:3 (90.+5). Doch am Ende brachte der BVB das Ergebnis ins Ziel und zog ins Finale ein.

Dort trifft der Rekordmeister der B-Junioren-Bundesliga (drei Titel), die in dieser Form in der laufenden Saison zum letzten Mal ausgetragen wird, entweder auf Eintracht Frankfurt oder Bayer Leverkusen. Das Endspiel findet am 12. Mai statt.