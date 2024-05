Die Fußballerinnen des FC Bayern haben ihren deutschen Meistertitel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. Nach dem 2:1 in Leverkusen steht das schon zwei Spieltage vor dem Saisonende fest.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München sind vorzeitig zum sechsten Mal deutscher Meister. Durch das 2:1 (2:0) bei Bayer Leverkusen ist das Team des norwegischen Trainers Alexander Straus in den letzten beiden Spielen nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Die Münchnerinnen, die damit ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigten, können damit weiter wie 2015 eine Saison ohne Niederlage schaffen.

Saisonübergreifend ist München in 37 Liga-Spielen seit dem 1:2 bei Dauer-Rivale VfL Wolfsburg am 23. Oktober 2022 ungeschlagen. Der VfL ist auch am Donnerstag beim Pokalfinale in Köln der Gegner. Die Wolfsburgerinnen haben den Pokal zuletzt neunmal in Serie gewonnen, München bisher nur einmal im Jahr 2012.

Der Tabellensechste aus Leverkusen hatte im Vorjahr durch ein 0:0 noch eine vorzeitige Meisterfeier des FC Bayern verhindert. Diesmal zeichnete sich unter den Augen von Bayern-Präsident Herbert Hainer und dem künftigen Bundestrainer Christian Wück schnell ab, dass sich das nicht wiederholen wird.

Die englische Europameisterin Georgia Stanway (18. Minute) und Nationalspielerin Linda Dallmann (27.) trafen vor 2817 Zuschauern im ausverkauften Ulrich-Haberland-Stadion schon vor der Pause. Doch Nikola Karczewska verkürzte für Leverkusen (63.) und die Bayern kamen durchaus nochmal ins Wanken.

Während die Frauen des MSV Duisburg in die 2. Bundesliga absteigen werden, spielt der andere Revier-Vertreter, die SGS Essen, eine sehr starke Saison. Drei Spieltage vor Schluss rangieren die Schönebeckerinnen auf Rang fünf - 25 Punkte hinter dem FC Bayern München.

Nach Einführung der Bundesliga 1990 führen der VfL Wolfsburg und der 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht) mit jeweils sieben Meisterschaften das Ranking an. Rekordmeister insgesamt ist mit neun Titeln die SSG Bergisch Gladbach.

Die Meisterliste:

1974: TuS Wörrstadt

1975: Bonner SC

1976: Bayern München

1977: SSG Bergisch Gladbach

1978: SC Bad Neuenahr

1979: SSG Bergisch Gladbach

1980: SSG Bergisch Gladbach

1981: SSG Bergisch Gladbach

1982: SSG Bergisch Gladbach

1983: SSG Bergisch Gladbach

1984: SSG Bergisch Gladbach

1985: KBC Duisburg

1986: FSV Frankfurt

1987: TSV Siegen

1988: SSG Bergisch Gladbach

1989: SSG Bergisch Gladbach

1990: TSV Siegen

1991: TSV Siegen

1992: TSV Siegen

1993: TuS Niederkirchen

1994: TSV Siegen

1995: FSV Frankfurt

1996: TSV Siegen

1997: Grün-Weiß Brauweiler

1998: FSV Frankfurt

1999: 1. FFC Frankfurt

2000: FCR Duisburg

2001: 1. FFC Frankfurt

2002: 1. FFC Frankfurt

2003: 1. FFC Frankfurt

2004: Turbine Potsdam

2005: 1. FFC Frankfurt

2006: Turbine Potsdam

2007: 1. FFC Frankfurt

2008: 1. FFC Frankfurt

2009: Turbine Potsdam

2010: Turbine Potsdam

2011: Turbine Potsdam

2012: Turbine Potsdam

2013: VfL Wolfsburg

2014: VfL Wolfsburg

2015: Bayern München

2016: Bayern München

2017: VfL Wolfsburg

2018: VfL Wolfsburg

2019: VfL Wolfsburg

2020: VfL Wolfsburg

2021: Bayern München

2022: VfL Wolfsburg

2023: Bayern München

2024: Bayern München