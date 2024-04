Die U19 von Rot-Weiss Essen steht in der Niederrheinliga auf Platz zwei. Ein echter Essener Junge wird in der kommenden Saison für RWE auflaufen.

In der U19-Niederrheinliga duelliert sich Rot-Weiss Essen mit dem TSV Meerbusch um die Meisterschaft. Nach 23 Partien steht der RWE-Nachwuchs mit 57 Punkten auf Platz zwei und hat zwei Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter aus Meerbusch. Klar ist bereits jetzt, dass die Rot-Weissen aufgrund der DFB-Reform ab 2024/25 in der U19-Nachwuchsliga spielen werden.

Unabhängig davon laufen die Personalplanungen bei den Essenern für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren. Wie RevierSport erfuhr, wird sich RWE mit dem gebürtigen Essener Evagelos Karatzidis verstärken.

Der 17-Jährige steht zwar aktuell noch beim U19-Bundesligisten SC Verl unter Vertrag, aber er hat bei RWE bereits ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Am Dienstagnachmittag soll er dann offiziell in Essen vorgestellt werden.

Karatzidis entwickelte sich als Jungjahrgang bei Verl bereits zu einer wichtigen Stütze und bestritt in der laufenden U19-Bundesliga-Saison 16 Spiele, in denen er vier Treffer vorbereitete. Auch der griechische Verband und U19-Nationaltrainer Anastasios Theos beobachten die Entwicklung des jungen Mittelfeldspielers und erwägen eine Nominierung für das nächste Länderspiel.

Nun freut sich Karatzidis aber erst einmal auf seine neue Herausforderung. "Als echter Essener Junge geht heute ein Traum für mich in Erfüllung. Auch wenn ich erstmal nicht an der Hafenstraße spiele (lacht ). Ich hatte in Verl einen sehr schwierigen Start als Jungjahrgang, der von der SG Wattenscheid aus der Westfalenliga kommt. Die Umstellung war groß, dennoch konnte ich mich mit harter Arbeit und Disziplin durchsetzen", betont der 17-Jährige gegenüber RevierSport.

Karatzidis weiter: "Mithilfe meines Beraters und Personaltrainers Roland Kapinga sowie meiner Familie bin ich heute hier bei meinem Verein und werde bis zum Umfallen kämpfen für jede Sekunde im RWE-Trikot. Ich danke Daniel Fröhlich (Trainer Verl U19, Anm. d. Red.), denn ohne sein Vertrauen würde ich nicht hier stehen."

Sein Berater Roland Kapinga ergänzt: "Wir freuen uns sehr für Evagelos. Er hatte durch seine starke Leistungen einige interessante Angebote von mehreren Bundesliga-Teams vorliegen. Dennoch war nach den ersten Gesprächen mit Michael Lorenz und Herrn Hohenberg für uns relativ schnell klar, dass er in Essen am besten aufgehoben ist. Wir bedanken uns beim SC Verl, Daniel Fröhlich und Herrn Vollmari für den durchweg vertrauensvollen Umgang. Essen kann sich auf einen echten Teamplayer und Krieger freuen."