Im Ausland: Ex-BVB-Stürmer mit neuem Trainerjob

Ein ehemaliger Stürmer-Star von Borussia Dortmund hat im Ausland einen neuen Trainerjob angenommen. Am Montag wurde er bei seinem neuen Arbeitgeber vorgestellt.

Der FC Basel hat Alexander Frei als neuen Cheftrainer zu präsentiert. Der langjährige ehemalige Rotblau-Stürmer und Rekordtorschütze der Schweizer Nationalmannschaft stößt vom Super-League-Aufsteiger FC Winterthur zum FCB, wo er einen Zweijahresvertrag erhielt.

Frei nimmt mit seiner Mannschaft am 13. Juni 2022 die Vorbereitung auf die neue Saison in Angriff.

Der bisher größte Erfolg von Frei als Trainer liegt erst ein paar Tage zurück: Mit dem FC Winterthur schaffte er dank der besten Offensive und Defensive der Liga den direkten Aufstieg in die Schweizer Super League. Vor seinem Engagement beim FCW, wo er seit Januar 2022 im Amt war, trainierte er den FC Wil - ebenfalls in der Challenge League, der zweithöchsten Spielklasse in der Schweiz.

Alexander Frei bestritt zwischen 2006 und 2009und 83 Pflichtspiele (37 Tore, 20 Vorlagen) für Borussia Dortmund.

"Es ist ein guter Moment und ich freue mich sehr auf meine Aufgabe in Basel. Natürlich ist mir bewusst, dass es ein großer Schritt ist, ich gehe diese Herausforderung aber mit Respekt und Demut an. Ich bin überzeugt, dass ich durch den FCB ein noch besserer Trainer werde und wir gemeinsam etwas entwickeln können. Voller Tatendrang brenne ich darauf, mit der Mannschaft die Vorbereitung aufzunehmen und dann in der neuen Saison wieder ins Joggeli einzulaufen", sagte der 42-jährige Frei bei seiner Vorstellung.