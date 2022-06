SSVg Velbert schlägt in der Regionalliga West zu

Die SSVg Velbert hat sich für die kommende Saison verstärkt. Es kommt ein Spieler aus der Regionalliga West zum Niederrhein-Oberligisten.

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Regionalliga West laufen bei der SSVg Velbert die Planungen für den Wiederangriff. Jetzt hat der Niederrhein-Oberligist den dritten Neuzugang für die kommende Saison perfekt gemacht. Dabei handelt es sich um Timo Mehlich. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom Viertligisten SV Straelen ins Niederbergische Land.

Mehlich kam in der vergangenen Saison regelmäßig in Straelen zum Einsatz. Er bestritt 30 Partien in der Regionalliga, stand aber nur elfmal in der Startelf. Mehlich erzielte zwei Treffer und bereite zwei weitere Tore vor. Dazu lief er viermal im Niederrheinpokal auf und erzielte drei Treffer. Als der SVS im Finale den Pokal gegen den Wuppertaler SV gewann, kam Mehlich allerdings nicht zum Einsatz.





Mehlich stammt aus dem Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Mönchengladbach. 2016 begab er sich dann auf ein Auslandsabenteuer und wechselte in die USA. In gut vier Jahren in den Vereinigten Staaten spielte er für verschiedene Klubs und kam unter anderem auf einige Einsätze in der zweithöchsten Spielklasse. In der Winterpause der Saison 2020/21 kehrte Mehlich zurück und schloss sich kurz darauf dem SV Straelen an.

Jetzt zieht es ihn zur SSVg, wo der gebürtige Gladbacher der dritte Neuzugang nach Joey Justin Gabriel (Rot-Weiß Oberhausen) und Calvin Minewitsch (FC Kray) ist.