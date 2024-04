Die Sportfreunde Niederwenigern, aktuell auf Aufstiegskurs in der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein, haben ihren dritten Neuzugang für die kommende Saison verkündet.

Nach dem Oberliga-Abstieg im Jahr 2022 sind die Sportfreunde Niederwenigern auf dem besten Weg, im Sommer in die fünfthöchste Spielklasse am Niederrhein zurückzukehren. Der Vizemeister der Vorsaison belegt in der Landesliga Gruppe 2 sechs Partien vor Schluss den ersten Platz und hat - bei einem Spiel in der Hinterhand - fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger SV Biemenhorst.

Im Hintergrund laufen derweil bereits die Planungen für die kommende Spielzeit. Am Donnerstag präsentierten die Sportfreunde ihren dritten Neuzugang - und der hat einen Namen, den man in Niederwenigern bestens kennt. Sekvan Rascho verlässt Oberligist ETB SW Essen und kommt zum Dorfklub. Erst im vergangenen Sommer wechselte der Essener von der SpVgg Steele an den Uhlenkrug, sammelte dort aber bislang nur vier Einsätze.

Der 21-Jährige ist der jüngere Bruder von Schevan Rascho, der seit Januar 2023 für Niederwenigern aufläuft und bislang auf ganzer Linie zu überzeugen wusste. In der laufenden Spielzeit stand der Mittelfeldspieler in 29 der 30 Ligaspiele auf dem Platz und sammelte neben sechs Treffern laut dem Portal "FuPa" auch beeindruckende 18 Assists. In der neuen Saison kann Schevan Rascho dann auch seinen in der offensive flexibel einsetzbaren Bruder mit seinen Pässen in Szene setzen.

Ich kann endlich mit meinem Bruder zusammenspielen. Darauf habe ich lange gewartet. Sekvan Rascho

Sekvan Rascho nannte zwei Hauptgründe für seine Entscheidung, nach Niederwenigern zu kommen. "Zum einen schätze ich das Umfeld in Niederwenigern sehr. Es ist familiär und ich kenne einige Jungs aus der Mannschaft bereits. Zudem kann ich endlich mit meinem Bruder zusammenspielen. Darauf habe ich lange gewartet." Außerdem hätten sich die Verantwortlichen der Sportfreunde "extrem" um den Essener bemüht, "was ich ihnen sehr hoch anrechne".

Vor Rascho sicherten sich die Sportfreunde Niederwenigern bereits die Dienste von Kevin Stinnen und Tim Höppner. Der 19-jährige Verteidiger Stinnen spielt aktuell noch für die U19 der SpVg Schonnebeck, Torwart Tim Höppner (20) ist in der laufenden Saison die Nummer eins beim SC Velbert in der Landesliga Gruppe 1.