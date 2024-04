Mit nur drei Punkten aus der Rückrunde ist der TuS Bövinghausen in den Abstiegskampf der Oberliga Westfalen abgerutscht.

Am 03.12.2023 gewann der TuS Bövinghausen mit 3:2 gegen die SpVgg Vreden. Seitdem gab es zwölf Niederlagen und genauso viele Siege, wie Trainerwechsel: Einen.

Inzwischen ist der TuS sogar in den Abstiegskampf der Oberliga Westfalen abgerutscht und hat einen Vorsprung von vier Punkten auf die Abstiegsplätze. "Die Jungs wissen jetzt auch, dass wir es nicht mehr schaffen, wenn wir keine Punkte holen", erzählt Trainer Danny Voß. "Es ist eine Ausnahmesituation für die Jungs. Sie werden in eine Mannschaft geworfen, die nicht oben mitspielt und müssen sofort funktionieren. Das ist unfassbar, was den Jungs abverlangt wird."

Im Winter musste Bövinghausen einen enormen Umbruch vornehmen. Voß erkennt die Schwierigkeit der Situation, ist sich dennoch dem Ergebnisdruck bewusst. Über die Entwicklung seiner Mannschaft zeigt er sich, trotz der aktuellen Lage, durchaus erfreut.

"Wir sehen, dass wir näher kommen. Die Spieler werden immer mehr auf die Oberliga vorbereitet. Die Entwicklung der Mannschaft ist positiv und es ist ein Erfolg, überhaupt drei Punkte kriegen zu können. Aber Fakt ist: Wir haben nicht viel Zeit."

Gegen Erkenschwick "die bessere Mannschaft"

Der Cheftrainer versucht die positiven Aspekte aus der aktuellen Lage hervorzuheben, auch wenn er weiß, dass es von Außen nicht gut ankommt: "Auch gegen Erkenschwick haben wir als bessere Mannschaft mit 0:1 verloren. Bei einem Sieg hätten alle gesagt 'was ist denn da passiert?' Im Ergebnissport Fußball hast du nichts geschafft, aber für jemanden, der die positiven Dinge herauszieht, ist das ein Erfolg."

Einige der Neuzugänge aus dem Winter beherrschen zudem die Deutsche Sprache nicht. Die Sprachbarriere verlangsamt laut Voß auch das Zusammenwachsen der Mannschaft.

Fakt ist: Wir haben nicht viel Zeit. Danny Voß

Auf dem Platz erkennt der Trainer jedenfalls eine klare Leistungssteigerung. Er berichtet von vielen Situationen, "in denen wir immer wieder Chancen kreieren, aber wir machen immer wieder individuelle Fehler."

Der TuS-Coach blickt zwar positiv auf die kommenden Spiele, weiß aber auch, dass es weiterhin schwierig wird: "Ich gehe optimistisch mit der Situation um. Ich sehe, was die Mannschaft unter der Woche anbietet. Allerdings wären drei Punkte aus meiner Sicht nicht genug."

Auch wenn die Zeichen nicht gut stehen, glaubt Voß weiterhin an den Bövinghausener Klassenerhalt. "Es ist möglich auch mal was mitzunehmen, wenn du das Momentum hast oder der Gegner mal nicht ganz da ist."

Schon am Sonntag geht es für Bövinghausen nach Münster zu Preußen II, wo der Ball ab 15 Uhr rollen wird.