Die U23 des FC Schalke 04 überwintert auf einem Abstiegsplatz. Im neuen Jahr 2025 soll der Gang in die Oberliga Westfalen vermieden werden.

Die U23-Regionalliga-Reserve des Zweitligisten FC Schalke 04 hat sich mit einem 3:1-Sieg gegen den SC Wiedenbrück in die Winterpause verabschiedet. Ein immens wichtiger Dreier. Denn so ist S04 II "nur" sechs statt neun Punkte vom rettenden Ufer entfernt.

Schalke-II-Trainer Jakob Fimpel über...

… die Hinrunde in der Regionalliga: "Die generelle Zielsetzung einer U23 ist zweigeteilt. Dementsprechend fällt auch das Fazit zur Hinrunde aus: Die wichtigste Aufgabe liegt immer darin, so viele Spieler wie möglich für unsere Profimannschaft interessant zu machen und sie auf den Seniorenbereich vorzubereiten. Mit Max Grüger und Taylan Bulut sind inzwischen zwei Jungs Teil des Lizenzkaders, die viele Mannschaften der Knappenschmiede durchlaufen haben und von vielen Nachwuchstrainern auf Schalke begleitet wurden. Wenn ich auf der anderen Seite den Verlauf und die sportlichen Ergebnisse der ersten Saisonhälfte betrachte, war es natürlich eine schwache Vorstellung von uns."

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: "Der schönste Moment gehört zwar nicht mehr zur Hinrunde, aber er betrifft unser letztes Spiel vor der Winterpause gegen den SC Wiedenbrück. Durch den 3:1-Sieg gehen wir mit einem positiven Erlebnis in die Pause. Die drei Punkte geben uns im Kampf um den Klassenerhalt wieder viel Kraft, Hoffnung und Glaube für den Start ins neue Jahr und das erste Pflichtspiel Ende Januar gegen den KFC Uerdingen."

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: "An dieser Stelle fallen mir an erster Stelle die langwierigen Verletzungen unserer Jungs ein: Mit Felix Allgaier, Yannick Tonye, Tim Giesen, Pierre-Michel Lasogga, Niklas Frese und Tidiane Touré hat es gleich mehrere Spieler erwischt, die einige Wochen, wenn nicht sogar Monate, ausgefallen sind oder uns noch weiterhin fehlen werden. Außerdem gehören die Partien gegen die U21 des 1. FC Köln und die SC Paderborn U21 zu den weniger schönen Momenten der Hinserie."

…die Ziele für 2025 und was passiert noch im Winter? "Es kann nur ein klares Ziel für das kommende Jahr und die Rückrunde geben: Wir wollen unbedingt die Klasse halten. Mit dem Sieg gegen unseren Tabellennachbarn SC Wiedenbrück haben wir die Aufholjagd gestartet. Nach der Winterpause starten wir am 3. Januar mit der knapp dreiwöchigen Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. In der Zeit stehen Tests gegen andere Regional-, aber auch Oberligisten auf dem Programm. "