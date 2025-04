Ganz Bielefeld jubelt über den Einzug ins DFB-Pokalfinale nach Berlin. Mittendrin war ein Ex-Schalker.

Was für ein Spiel! Arminia Bielefeld hat am Dienstagabend den Titelverteidiger und amtierenden Deutschen Meister Bayer Leverkusen (2:1) düpiert und ist in das DFB-Pokalfinale eingezogen.

Danach kannte der Jubel in Bielefeld keine Grenzen. Mitten drin im Getümmel war auch ein Ex-Schalker - und das mit Gehhilfen. Nassim Boujellab genoss den Sieg im Halbfinale in vollen Zügen und herzte seine Mitspieler. Auch, wenn er selbst mal wieder nicht mitwirken konnte. Denn der Absolvent der Schalker Knappenschmiede laboriert an einer Bänderverletzung, die einen Einsatz unmöglich machte.

Bereits zu Saisonbeginn setzte ihn eine Zehenverletzung lange außer Gefecht. Im Winter galt er als Wechselkandidat. Er kämpfte sich aber wieder an die Mannschaft heran. Zuletzt kam der 30-malige Bundesligaspieler zu einigen Kurzeinsätzen, bis ihn das Pech vor dem Halbfinale nun erneut ereilte.

Fürs Jubeln reichte es aber. Nun wird der gebürtige Hagener alles daran setzen, bis zum Finale nicht nur wieder fit zu sein, sondern auch ein Kandidat für den Endspielkader von Trainer Mitch Kniat zu sein.

Denn bislang hat der Mittelfeldspieler in dieser Serie bei der Arminia auch wegen seiner Verletzungen nur eine Nebenrolle eingenommen. Es stehen für ihn erst sieben Spiele in der 3. Liga und ein Spiel im DFB-Pokal zu Buche. Dort kam Boujellab in der ersten Runde beim 2:0 gegen Hannover 96 zu einem Kurzeinsatz.

Sollte nun ein Einsatz im DFB-Pokalhalbfinale hinzukommen, wäre das sicher das bisher größte Ereignis in seiner Karriere.

Boujellab schaffte in der Saison 2018/19 aus der Nachwuchsabteilung des S04 beim FC Schalke 04 den Sprung in die Bundesliga. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der dreimalige marokkanische Nationalspieler aber auf Schalke nicht. Nach jeweils zweimaligen Leihen zum FC Ingolstadt und HSK Helsinki wechselte im Sommer 2023 zu Arminia Bielefeld.