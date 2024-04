Am 30. Spieltag der Regionalliga West sendet nach dem SV Lippstadt auch die SSVg Velbert ein Zeichen an die Konkurrenz im Abstiegskampf. Die zerfällt zum Teil in wenigen Minuten.

30. Spieltag der Regionalliga West. Die Saison liegt in ihren letzten Zügen, Alemannia Aachen steht als Spitzenreiter unmittelbar vor der Rückkehr in die 3. Liga. Auch beim SC Paderborn II gab es vor über 4000 mitgereisten Alemannen einen 1:0-Sieg.

Beim Wuppertaler SV musste wegen einer Magen-Darm-Welle die Partie gegen Fortuna Düsseldorf II abgesagt werden, somit war ein vorzeitiger Aachener Aufstieg bereits vor dem Anpfiff vom Tisch. Dazu hätte es neben einem eigenen Sieg einen Wuppertaler Patzer gebraucht.

Somit ging der Blick am Samstag vor allem in den Tabellenkeller. Bereits am Freitagabend feierte der SV Lippstadt in Rödinghausen nach Rückstand einen wichtigen 3:2-Sieg und machte Druck auf die Konkurrenz.

Vor allem Schlusslicht SSVg Velbert war zum Siegen verdammt - und erledigte das bei der U21 des Bundesligisten 1. FC Köln mit Bravour. Bereits in der ersten Halbzeit brachten Benjamin Hemcke (33.) und Andri Buzolli (35.) die Gäste mit einem Doppelschlag in Führung, Cellou Diallo legte das 3:0 nach (52.) - der zweite Auswärtssieg der Saison und erste Dreier nach zuvor fünf Spielen ohne Sieg.

Ahlen neues Schlusslicht - Wegberg-Beeck verliert

Auch für Rot Weiss Ahlen (beim 1. FC Bocholt) und den FC Wegberg-Beeck (gegen den SC Wiedenbrück) war es somit an der Zeit zu punkten. Die Ahlener kamen nach torloser erster Hälfte schwach aus der Kabine und fielen in wenigen Minuten komplett auseinander. Marvin Lorch (48./54.), Jan Holldack (50.) und Phillip König (52.) - vier Tore in sechs Minuten für den FCB, bei dem in der Schlussphase noch Nicolas Hirschberger (81.) nachlegte. Mit der 0:5-Niederlage ist RWA zudem neuer Tabellenletzter - Alarmstufe Rot an der Werse!

Der FC Wegberg-Beeck hielt gegen Wiedenbrück zwar besser mit als die Ahlener, am Ende unterlag der Aufsteiger dem SCW aber dennoch mit 2:3. Die zwischenzeitliche 2:1-Führung reichte dem FCW in Unterzahl (63. Gelb-Rot Schlosser) nicht zum Punktgewinn. In der kommenden Woche geht es für die Beecker zur jetzt punktgleichen Konkurrenz nach Velbert.

Borussia Mönchengladbach II (14.) ist ebenfalls noch nicht gerettet und empfing den FC Gütersloh (12.) zu einem torlosen Remis. Außerdem holte Fortuna Köln beim 1. FC Düren beim 2:2 (2:1) einen Zähler.