Rot-Weiß Oberhausen gelingt in der Regionalliga West erneut kein Sieg. Der SV Lippstadt tankt durch einen Comebacksieg neuen Mut im Abstiegskampf.

Rot-Weiß Oberhausen hat das Siegen verlernt. Auswärts bei der Zweitvertretung des FC Schalke 04 genügte es nach Rückstand nur zu einem 1:1-Remis.

RWO kam besser in die Partie, ließ die Hausherren nicht zur Entfaltung kommen und setzte auch einige Akzente nach vorne. Moritz Stoppelkamp köpfte etwa seinen eigenen Mitspieler an (4.).

Schalke strahlte – wenn überhaupt - zunächst über Standards Gefahr aus. Bis zur 23. Minute, als Tim Schmidt per Flugkopfball die beste Chance hatte und nur knapp verpasste. In der Folge übernahmen die Königsblauen die Kontrolle, Schmidt hatte eine weitere Gelegenheit, schoss aus wenigen Metern drüber (32.).

In der Schlussphase des ersten Durchgangs wurden die Oberhausener wieder etwas präsenter. Stoppelkamp zwang Julius Paris zu einer starken Parade.

Schalke hatte den besseren Start in die zweite Hälfte. Kelsey Meisel scheiterte an Tobin Benz (52.). Sieben Minute später ließ er dem Keeper keine Chance. Nachdem Meisel von halbrechts in die Mitte zog, drosch er den Ball zum 1:0 in die Maschen.

Die Trotzreaktion der Gäste blieb lange aus. Erst in der Schlussphase drehte RWO nochmal auf – und kam zum Ausgleich. Nach einem schnellen Angriff über rechts versenkte Tanju Öztürk flach aus zwölf Metern ins linke Eck (89.). Kurz darauf hatte das Team von Mike Terranova sogar die Chance auf den Sieg, doch gleich zwei Spieler verpassten wenige Meter vor dem Tor (90.).

Es blieb beim 1:1 - das achte Spiel für RWO ohne einen Sieg in Folge.

SV Rödinghausen – SV Lippstadt 2:3 (2:1)

Der SV Lippstadt hat durch einen irren Comeback-Sieg neuen Mut im Abstiegskampf der Regionalliga West geschöpft. Auswärts beim SV Rödinghausen überkamen die Gäste einen frühen 0:2-Rückstand und gewannen noch mit 3:2.

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr. Genauer gesagt:Jeff-Denis Fehr, der mit einem Doppelpack zwischen der 9. und 11. Minute für eine frühe 2:0-Führung sorgte.

Der SV Lippstadt kämpfte sich aber postwendend zurück, Ibrahim Sori-Kaba gelang schon vier Minuten später den 1:2-Anschlusstreffer (15.). Daran würde sich lange Zeit nichts ändern, ehe Maximilian Franke mit seinen ersten beiden Saisontreffern erst in der 81. das 2:2 und in der 82. Minute sogar das 3:2 aus Sicht der abstiegsbedrohten Gäste erzielte.

Der SV Lippstadt bleibt zwar auf dem 15. Platz – der aktuell den Abstieg bedeuten würde – hat aber nur noch einen Zähler Rückstand auf Borussia Mönchengladbach II. Die Fohlen können den alten Vorsprung allerdings am Samstag (14 Uhr, live im RevierSport-Ticker) durch einen Heimsieg gegen den FC Gütersloh wiederherstellen.