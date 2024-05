Er ist schon abgereist und wird operiert. Doch S04-Profi Brandon Soppy richtete noch einmal emotionale Worte an die Fans von Schalke.

Am Tag der Arbeit wurde beim FC Schalke 04 malocht. Die Zweitligaprofis bestritten eine Trainingseinheit, 900 Zuschauer waren bei schönstem Mai-Wetter vor Ort. Nicht auf dem Rasen: Brandon Soppy.

Der Rechtsverteidiger muss am Montag operiert werden, er ist nicht mehr auf Schalke. Drei Spiele vor Saisonschluss ist die Spielzeit für Soppy beendet. „Ich will betonen, dass dies nur ein ,bis bald‘ und kein ,Tschüss‘ ist“, schrieb er zum Abschied an die Schalke-Fans auf Instagram.

Damit dürfte er allerdings falsch liegen. Soppy, am 1. Februar kurz vor Transferschluss verpflichtet, bestritt lediglich fünf Spiele, keins davon länger als 70 Minuten.

Der 22-Jährige wurde vom italienischen Serie-A-Klub Atalanta Bergamo ausgeliehen. Eine Kaufoption gibt es nicht, und auch eine Weiterverpflichtung scheint ausgeschlossen. Denn wegen seiner Probleme an einer Sehne im Oberschenkel war der Franzose nicht die erhoffte Hilfe für S04. Sein Marktwert sank in dieser Zeit von sechs auf drei Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de).

Stolz, das Schalke-Trikot zu tragen

„Ich möchte meine tiefe Dankbarkeit für die vergangenen Monate ausdrücken“, schrieb Soppy weiter, „aber eine Verletzung hält mich davon ab, 100 Prozent zu geben und erfordert einen kleinen operativen Eingriff. Ich kann nicht für solch einen stolzen Klub spielen, ohne alles zu geben.“ Er lobte noch einmal die Fans, die tolle Unterstützung und „den fantastischen Team-Spirit“.

Er habe mit der medizinischen Abteilung auf Schalke „alles versucht, aber manchmal muss die Gesundheit an erster Stelle stehen“. Er versicherte aber: „Jede Minute in diesem Trikot hat mich mit Emotionen und Stolz erfüllt.“

Soppy deutete sein Können auf Schalke aber durchaus an: Schalke verlor keine der vier Partien, in den Soppy in der Startelf stand, bei der Einwechslung in Magdeburg stabilisierte er die S04-Elf. „Brandon hat gespielt, bis es jetzt einfach nicht mehr ging. Dafür sind wir ihm sehr dankbar, das war großer Einsatz für Schalke 04“, sagte Sportdirektor Marc Wilmots.