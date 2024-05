1. FC Union Berlin 15:30 VfL Bochum 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der VfB Homberg reitet in der in der Oberliga Niederrhein weiter auf einer Erfolgswelle. Gegen den Mülheimer FC konnte der fünfte Sieg in Folge errungen werden.

Vor einigen Wochen steckte der VfB Homberg noch im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein. Nach dem 4:2-Erfolg gegen den Mülheimer FC, konnte nun der 5. Sieg in Serie gefeiert werden. Der Abstieg ist lange kein Thema mehr. Die Begegnung gegen die abstiegsbedrohten Mülheimer wurde in der ersten Hälfte entschieden. Durch Tore von Heni Ben Salah (26.), Sakaki Ota (20.) und Luca Thissen (31.) führte der VfB 3:1. Den zwischenzeitlichen Anschluss erzielte Oben Robert Molango (26.). MFC-Trainer Ahmet Inal war aufgrund der schwachen ersten Hälfte enttäuscht: "In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel abgegeben. Da hat viel an Spielfreude und Mentalität gefehlt." Nach der Pause kam Mülheim dann noch einmal auf und versuchte alles. Für mehr als den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Nurettin Kayaoglu (55.) reichte es aber nicht mehr. Denn kurz vor Ende der Begegnung erzielte Tim Ulrich das entscheidende 4:2 (85.). Mülheimer FC: T. Isik - Sat, Kayaoglu, J. Maluze, Kenechu Maluze - Yardimci (88. Francis), Uzun (79. Fazlija), Anadol (46. Isik), Terzi (46. Hotta) - Molango, Asagwara (83. Rama) T. Isik - Sat, Kayaoglu, J. Maluze, Kenechu Maluze - Yardimci (88. Francis), Uzun (79. Fazlija), Anadol (46. Isik), Terzi (46. Hotta) - Molango, Asagwara (83. Rama) VfB Homberg: Hersey - Addo, Hohmann, Scheibe, Salah - Bartu (87. Redam), Thissen (90. Fukushima), Akhal, Bode (71. Nowitzki), Ota (90. Kogel) - Marcinek (57. Ulrich) Tore: 0:1 Salah (12.), 0:2 Ota (20.), 1:2 Molango (26.), 1:3 Thissen (31.), 2:3 Kayaoglu (55.), 2:4 Ulrich (85.) Zuschauer: 250 Schiedsrichter: Sven Heinrichs Inal war mit den zweiten 45 Minuten trotzdem zufrieden: „Die zweite Halbzeit war umso besser. Wir haben sehr gut gespielt und waren dran. Leider haben wir in der Drangphase dann das vierte Gegentor kassiert. Natürlich bin ich sehr enttäuscht.“ Während Mülheim auf den 15. Platz abrutscht, das schwere Auswärtsspiel beim KFC Uerdingen (Samstag, 4. Mai, 18 Uhr) vor der Brust hat und in höchster Abstiegsgefahr schwebt, konnte der VfB seinen sechsten Platz festigen. Trainer Stefan Janßen war hocherfreut: „Überragend. Ich hatte großen Respekt vor diesem Spiel. In der englischen Woche mit ETB und Ratingen zuhause und diesem Spiel in Mülheim, habe ich gesagt, das schwierigste Spiel ist in Mülheim. Denn ich kenne die Mentalität der Mannschaft und auch Ahmet Inal gut. Seitdem er wieder da ist, sind sie wieder erstarkt.“ Wir müssen alle Kräfte noch einmal bündeln, für einen perfekten Abschluss einer englischen Woche. Stefan Janßen Trotz allem konnte sein Team den Widerständen des Gegners Paroli bieten und einen weiteren Sieg feiern. Nun wartet am Sonntag (05. Mai, 15 Uhr) der Aufstiegsaspirant aus Ratingen auf die Homberger. „Wir freuen uns drauf. Wir haben natürlich auch Federn gelassen. Wir haben einige Spieler, die jetzt verletzt sind, die normalerweise in der Stammelf wären. Wir müssen alle Kräfte noch einmal bündeln, für einen perfekten Abschluss einer englischen Woche“, blickt ein freudestrahlender Janßen voraus. Lediglich die Ausfälle von Pierre Nowitzki, Andreas Gomez Dimas und Justin Walker können in diesen Tagen für traurigere Mienen in Homberg sorgen. Immerhin dürfte Ryo Iwata von den Verletzten zurückkehren.

