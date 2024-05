Es geht nur zusammen. Der VfL Bochum baut auf die Fans gegen Fortuna Düsseldorf und verspricht, dass sich die Mannschaft zerreißen wird.

Der VfL Bochum muss am Donnerstag und Montag (jeweils 20:30 Uhr) in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf um den Klassenerhalt in der Bundesliga kämpfen.

Zunächst geht es am Donnerstag in Bochum rund, am Montag folgt das Rückspiel in Düsseldorf. Und die Mannschaft von Trainer Heiko Butscher tut alles, um die Fans maximal ins Boot zu holen.

Unter anderem gab es eine Nachricht der Mannschaft, die von einem Video abgerundet wird. Hier sprüht Philipp Hofmann eine Nachricht auf ein Transparent, das die Mannschaft zusammen präsentierte. "Wir für euch" stand auf dem Plakat, dazu richtete die Mannschaft einige Zeilen an die Anhänger.

Zunächst ging es darum, dass die Bochumer den direkten Klassenerhalt in Bremen leichtfertig verspielten: "Die Enttäuschung nach dem Bremen-Spiel war riesig. Bei euch, und bei uns. Die Gewissheit, dass wir uns selbst in diese Situation gebracht haben, ärgert uns extrem. Aber wir haben in den letzten Jahren und vor allem auch in dieser Saison immer wieder schwierige Phasen gemeinsam überstanden. Nun haben wir zwei unfassbar wichtige Endspiele vor der Brust, in denen wir das Ruder noch einmal herumreißen können. Und das schaffen wir auch!"

Vor allem auf die Unterstützung im Ruhrstadion baut der VfL. Hier hat er schon einige Schlachten geschlagen, hier hat er in der abgelaufenen Saison den FC Bayern und den VfB Stuttgart besiegt.

Gemeinsam packen wir das Mannschaft des VfL Bochum

Nun muss eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Düsseldorf gelegt werden. Die Mannschaft schreibt: "Auf eine Sache ist immer Verlass, und zwar auf EUCH! Egal ob zu Hause anne Castroper oder auswärts: Eure Unterstützung war Tag für Tag, Woche für Woche, Spiel für Spiel einmalig! Nun ist es an der Zeit, dass WIR euch etwas zurückgeben. In diesen zwei Spielen gegen Fortuna Düsseldorf werden wir alles daran setzen, dass der VfL auch in der nächsten Saison Teil der Bundesliga ist. Dieses Ziel erreichen wir nur gemeinsam mit euch. Und wir wissen, dass ihr alle abliefern werdet. Schon jetzt DANKE für euren Support, auf den wir uns auch am Donnerstag anne Castroper und am Montag in Düsseldorf wieder verlassen können! Gemeinsam packen wir das!!!"

Die Mannschaft wird brennen, die Fans werden brennen. Vor den mindestens 180 Relegations-Minuten gab es einen Aufruf der Ultras Bochum 99. Hier heißt es: "Bei allem verständlichen Frust aufgrund der aktuellen Situation auf und um den Platz herum: Abgerechnet wird in der Sommerpause. Die kommenden zwei Spiele gibt es nur ein Ziel, dem sich jeder Bochumer unterordnen muss: Und das ist der Klassenerhalt! Koste es, was es wolle. Und das klappt nur durch bedingungslose Unterstützung jedes einzelnen VfL‘ers. Von daher rufen wir alle VfL‘er dazu auf, bei beiden Spielen in blau zu erscheinen. Egal ob Trikot, Shirt oder Kutte: Streift euch was blaues (bitte möglichst dem Blauton des Wappens entsprechend) über und lasst uns sowohl im Ruhrstadion als auch in Düsseldorf als blaue Einheit auftreten!“