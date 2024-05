Der VfB Homberg schwimmt mit sieben Siegen in Folge in der Oberliga Niederrhein auf einer Erfolgswelle. Nun gibt der Verein zwei wichtige Personalentscheidungen bekannt.

Besser kann es im Moment gar nicht laufen für den VfB Homberg. Zuletzt feierten die Duisburger sieben Siege nacheinander in der Oberliga Niederrhein und katapultierten sich auf den fünften Tabellenrang. Aus 14 Partien in der Rückrunde holte der VfB starke 29 Punkte, nur die SpVg Schonnebeck war in diesem Zeitraum noch besser.

In Sachen Personalplanung gibt es bei der Mannschaft von Trainer Stefan Janßen ebenfalls ordentlich Bewegung. Mittelstürmer Florian Berisha wechselt von Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert nach Homberg. Nach Kilian Schaar (Sportfreunde Hamborn 07) ist es der zweite Neuzugang für die Saison 2024/25.

Berisha kam in der vergangenen Spielzeit auf zwölf Einsätze in der Regionalliga West für Velbert, in denen er ohne Torerfolg blieb. In drei Spielen im Niederrheinpokal kommt er auf einen Treffer sowie einen Assist. Zuvor durchlief der 19-Jährige die Jugendabteilungen von Bayer Leverkusen (C-Junioren), Borussia Mönchengladbach (B-Junioren) und vom VfL Bochum (A-Junioren). Berisha besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und hat für die U16 seines Heimatlandes Kosovo mehrere Länderspiele bestritten.

"Die Verantwortlichen des VfB Homberg freuen sich über die Neuverpflichtung und sind sich sicher, dass Florian Berisha eine Bereicherung für die gelb-schwarze Offensive sein wird. Wir begrüßen den Neuen herzlich am Rheindeich und wünschen ihm eine rundum erfreuliche Zeit im VfB-Trikot", schrieb der Klub auf der Vereinshomepage.

Zehnter Abgang fix - Mittelfeldspieler geht in die Oberliga Westfalen

Mittelfeldspieler Bilal Akhal wird hingegen nicht mehr für die Duisburger in der kommenden Saison auflaufen, wie der Klub bekanntgab. Der 22-Jährige wechselt in die Oberliga Westfalen zum SV Schermbeck. Akhal ist der insgesamt zehnte Spieler, der den VfB nach der Saison verlassen wird. Zu diesen zehn Akteuren zählt auch Rechtsverteidiger Jonas Haub, der im Gespräch mit RevierSport seinen Abgang ankündigte.

Die Zukunft von Andres Gomez Dinas, Pierre Nowitzki und Sokaki Ota ist noch offen.