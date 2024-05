Rechtsverteidiger Jonas Haub wird den Oberligisten VfB Homberg verlassen. RevierSport hat mit ihm gesprochen.

Der VfB Homberg ist in der Oberliga Niederrhein eine der positiven Überraschungen im Jahr 2024. Aus 14 Partien in der Rückrunde holten die Duisburger starke 29 Punkte, nur die SpVg Schonnebeck war in diesem Zeitraum noch stärker. Dadurch kletterte der ehemalige Regionalligist von Platz neun auf Rang fünf.

Dieser Formanstieg ist auch deshalb beeindruckend, weil der Oberligist in der gesamten Rückrunde auf Leistungsträger Jonas Haub verzichten musste. Der Rechtsverteidiger stand in den ersten fünf Saisonspielen noch in der Startelf, darunter viermal über die volle Distanz, fällt seitdem aber verletzungsbedingt aus.

"Ich hatte mich ursprünglich im September verletzt, dann bin ich aber zur Rückrundenvorbereitung wieder eingestiegen. Ich habe einen Monat trainiert und konnte sogar Vorbereitungsspiele absolvieren. Leider ist dann aber wieder die alte Verletzung aufgebrochen", erklärt Haub gegenüber RevierSport.

Der 27-Jährige laboriert an einer entzündeten Patellasehne. Aktuell befindet er sich aber wieder auf dem Weg der Besserung: "Ich habe eine gute Reha in der BG Klinik in Duisburg gemacht. Deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass ich Richtung Sommer wieder einsteigen und angreifen kann. Auch mein Fitnesslevel ist schon wieder ganz ordentlich."

In der kommenden Saison wird Haub dann allerdings nicht mehr seine Schuhe beim VfB Homberg schnüren, sondern den Verein verlassen. Nach 62 Partien (3 Tore, 12 Vorlagen) für den Oberligisten sucht sich der gebürtige Moerser eine neue Herausforderung. "Wir haben uns in beiderseitigem Einvernehmen darauf geeinigt, den Vertrag nicht zu verlängern. Ich habe gerne in Homberg gespielt, möchte aber nochmal etwas anderes machen", bestätigt Haub.

Ein neuer Verein ist noch nicht bekannt. Der Rechtsverteidiger kann definitiv eine gute Vita vorweisen: Haub spielte in der Jugend für Fortuna Düsseldorf, absolvierte dann für die U23 sogar vier Regionalliga-Partien und später für Homberg und den TVD Velbert insgesamt 130 Oberliga-Spiele (3 Tore, 22 Vorlagen). Über seine Zukunft sagt der 27-Jährige:

"Ich würde mich freuen, andere Vereine kennenzulernen. Die Liga ist mir eigentlich relativ egal, aber in der Oberliga oder Landesliga würde ich schon gerne weiterspielen. Ich habe wieder Bock auf Fußball und will einfach nochmal angreifen."