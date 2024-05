180 Minuten, in denen sich alles entscheiden wird. Der VfL Bochum trifft in der Relegation auf Fortuna Düsseldorf. Das denkt der Trainer vor dem Spiel.

Am Donnerstag (20:30 Uhr) will der VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf im Hinspiel der Relegation den Grundstein für den Klassenerhalt legen.

Doch über diesem Hinspiel schwebt weiter das Thema Manuel Riemann. Die Nummer eins des VfL wird in beiden Partien nicht in den Kader berufen, die Verantwortlichen strichen den Schlussmann aus dem Aufgebot.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärte Bochums Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian: "Wir haben nach dem Bremen-Spiel den Austausch mit allen gesucht, waren dabei sehr kritisch und haben Wege aufgezeigt. Da hatten Manu und wir unterschiedliche Ansichten. Daher diese Entscheidung, die sicherlich nicht einfach war. Der sportliche Wert von Manu ist unbestritten, natürlich hätten wir das alles am liebsten anders gehabt. Ich bin nicht erfreut darüber, jetzt diese Situation zu haben. Aber damit müssen wir umgehen, es geht jetzt nur um den VfL."

VfL-Coach Heiko Butscher sagte ergänzend: "Wir mussten die Situation in den letzten Tagen erstmal verarbeiten. Diese Enttäuschung muss man abschütteln. Das haben wir meiner Meinung nach geschafft, ich habe einen guten Eindruck von der Mannschaft."

Wir haben etwas zu gewinnen, nämlich in der Bundesliga zu bleiben Heiko Butscher

Der sich bestätigen muss, denn mit der Fortuna kommt ein seit langer Zeit in der 2. Bundesliga ungeschlagener Gegner, den Butscher so einschätzt: "Wir treffen auf eine sehr form- und spielstarke Mannschaft. Vorne sind sie in Person von Tzolis äußerst treffsicher. Aber wir haben Dinge herausgearbeitet, wie wir sie schlagen können."

Wobei der Druck sicher beim Bundesligisten größer ist, denn der Abstieg droht. Der Zweitligist kann als Underdog immer etwas befreiter aufspielen. Butscher: "Wir haben etwas zu gewinnen, nämlich in der Bundesliga zu bleiben. Wir sind der Erstligist und haben schon auch etwas zu bieten. Ich vertraue der Mannschaft und ihren Qualitäten. Das Bremen-Spiel war schlecht, wir haben zu Recht hoch verloren. Es ist aufgearbeitet. Wir haben nun zunächst das Heimspiel. Jeder kennt unsere Stärke hier. Der Fokus liegt erstmal nur auf dem ersten Showdown am Donnerstag, das Spiel wollen wir siegreich gestalten."