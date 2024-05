Arminia Bielefeld hat den nächste Spieler für die Saison 2024/2025 klargemacht. Diesmal von einem Zweitliga-Absteiger, einem zukünftigen Drittliga-Konkurrenten.

Der DSC Arminia Bielefeld hat Lukas Kunze vom VfL Osnabrück verpflichtet. Der 25-jährige gebürtige Bielefelder kam in den vergangenen drei Spielzeiten zu 104 Einsätzen (2. Bundesliga/3. Liga/Niedersachsenpokal) und erzielte dabei 13 Tore. Eingesetzt wird der Bruder von Fabian Kunze (Hannover 96) hauptsächlich im zentralen Mittelfeld.

"Mit Lukas verstärken wir unseren Kader mit einem ballsicheren, physisch starken zentralen Mittelfeldspieler, der aus dieser Position auch torgefährlich wird. In den vergangenen drei Jahren hat er durch konstante und verlässliche Leistungen überzeugt. Wir sind uns sicher, dass er schnell ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft werden kann", beschreiben Bielefelds Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat den Neuzugang.

Der mit 1,91 Metern groß gewachsene Rechtsfuß wurde in der Jugend erst beim VfL Theesen, dann beim FC Schalke 04 sowie beim SV Rödinghausen ausgebildet. Dort debütierte er 2016 zuerst in der Westfalenliga, später in der Regionalliga West zusammen mit seinem Zwillingsbruder Fabian.

Während sein Bruder in der Saison 2019/2020 zur Arminia wechselte, ging es für Lukas 2021/2022 zum VfL Osnabrück in die 3. Liga. Mit den Lila-Weißen gelang ihm als unumstrittener Stammspieler am letzten Spieltag der Saison 2022/23 in der Nachspielzeit (90.+6) der Aufstieg in die 2. Bundesliga.

"Michael Mutzel und Mitch Kniat haben mich in den gemeinsamen Gesprächen schnell vom Weg der Arminia überzeugt. Als gebürtiger Bielefelder freue ich mich sehr, zukünftig die Farben meiner Heimatstadt zu tragen und in der SchücoArena aufzulaufen", sagt der Mittelfeldspieler zu seinem Engagement auf der Bielefelder Alm.

Kunze ist nach Jonas Kersken, den die Bielefelder von Borussia Mönchengladbach fest verpflichteten, und Stefano Russo (FC Viktoria Köln) der dritte externe Zugang für die Saison 2024/2025. Hinzu kommen die Leihspieler Christopher Schepp (SV Meppen) und Tom Geerkens (Wuppertaler SV) zurück nach Bielefeld.