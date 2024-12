Wahnsinn! Arminia Bielefeld steht nach einem 3:1-Sieg über Bundesligist SC Freiburg im DFB-Pokal-Viertelfinale. Nach dem Coup gab der Trainer einen Partybefehl.

Ja, die Drittligisten haben es im DFB-Pokal drauf - zumindest, was die letzten beiden Jahre betrifft. Nach dem der 1. FC Saarbrücken in der Saison 2023/2024 bis ins Halbfinale vorstieß und mit einem 0:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern scheiterte, könnte Arminia Bielefeld in 2024/2025 den selben Weg wie Saarbrücken gehen.

Nach dem 3:1-Erfolg über den SC Freiburg steht der Drittligist im DFB-Pokal-Viertelfinale und ist nur noch einen Sieg vor der Vorschlussrunde und zwei Erfolge von dem Finale im Berliner Olympiastadion entfernt.

Und, obendrauf hat sich die bisherige DFB-Pokal-Saison natürlich finanziell für den ambitionierten DSC aus Ostwestfalen gelohnt. Rund 3,15 Millionen Euro ist das Bielefelder Konto allein durch DFB-Prämien schwerer geworden. Bei einem weiteren Sieg im Viertelfinale winken weitere rund 3,5 Millionen Euro an Prämie. Hinzu kommen die Erlöse aus den bisherigen Heimspielen.

Der Schlüssel des Pokal-Märchen? Dieser liegt natürlich in der altehrwürdigen Bielefelder Alm.

Gleich wird die Ballermann-Musik angestimmt und dann geht es auf jeden Fall steil. Heute bin ich bei mindestens zwei, drei Getränken dabei. Es kann natürlich sein, dass ein Getränk zehn Liter hat. Aber wir werden auf jeden Fall heute Gas geben Mitch Kniat

Erfolgstrainer Mitch Kniat sagte am Sky-Mikrofon nach dem Coup über Freiburg: "Wer die Stimmung gerade mitbekommt, der weiß, warum wir hier zu Hause erfolgreich sind. Ich bin nur der Kasper, der vorne steht. Es ist gerade ein sehr gutes Miteinander, was vielleicht davor nicht der Fall war."

Am 15. Dezember erfährt Arminia Bielefeld bei der Viertelfinal-Auslosung gegen welchen Erst- oder Zweitligisten es im Februar 2025 um das DFB-Pokal-Halbfinal-Ticket geht.

Weiter meinte der 45-jährige Fußballlehrer: "Wir haben unheimlich viel investiert im Spiel gegen den Ball. Das war der Schlüssel zum Sieg. Am Ende ein verdienter Sieg. Pokal scheint uns zu liegen. Deswegen ist heute für ganz Bielefeld ein Feiertag. Gleich wird die Ballermann-Musik angestimmt und dann geht es auf jeden Fall steil. Heute bin ich bei mindestens zwei, drei Getränken dabei. Es kann natürlich sein, dass ein Getränk zehn Liter hat. Aber wir werden auf jeden Fall heute Gas geben."

Bis Sonntag (8. Dezember, 16.30 Uhr) sollten die Feierlichkeiten beendet und die Profis um den noch bis vor dreieinhalb Jahren in der Kreisliga aktiven Julian Kania wieder topfit sein. Denn dann geht es für die Arminia nach Sachsen zum Spitzenspiel. Der Tabellenzweite Dynamo Dresden empfängt den Dritten aus Bielefeld - den DFB-Pokal-Viertelfinalisten.