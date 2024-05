Seit Anfang 2020 stand Blendi Idrizi beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Nun verlässt er den Revierklub mit emotionalen Worten.

Bei Schalke 04 geht es derzeit Schlag auf Schlag, der Revierklub räumt nach der enttäuschenden Saison in der 2. Bundesliga auf und möchte mit einem runderneuerten Kader in die kommende Spielzeit gehen.

Auch Blendi Idrizi wird dann nicht mehr dabei sein. Der Vertrag des 26-Jährigen wird nicht verlängert. Seine Einwechslung beim 0:2 gegen Greuther Fürth im Saisonfinale bleibt sein letzter von insgesamt 43 Einsätzen für die Profis der Königsblauen.

Am Dienstag meldete sich der Mittelfeldmann bei Instagram zu Wort und schickte Abschiedsworte an die S04-Fans. "Es war mir eine Ehre, hier für euch gespielt zu haben. Ihr seid einzigartig und habt mich und die Mannschaft in den vergangenen Jahren immer unterstützt. Vielen Dank dafür!", schrieb Idrizi.

Der kosovarische Nationalspieler stand seit Anfang 2020 in Gelsenkirchen unter Vertrag - zunächst noch im Regionalliga-Team. Wo er seine Karriere fortsetzt, ist unbekannt. Idrizi: "Nun ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen. Aber ich nehme so viele unvergessliche Momente mit, die mir für immer in Erinnerung bleiben werden. Ihr werdet in meinem Herzen immer einen besonderen Platz haben."

Idrizi erlebte turbulente Zeiten im Verein mit. Nach eineinhalb Jahren in der U23 gab er sein Profidebüt gegen Ende der Saison 2020/21, nachdem der Abstieg bereits sicher war. Es folgten wechselhafte Zeiten für den gebürtigen Bonner: mal Stammspieler, mal Joker, mal auf der Tribüne. In der Saison 2022/23 spielte er zudem leihweise für Jahn Regensburg. Schon im vergangenen Sommer sollte Idrizi gehen, doch in der Vorbereitung überzeugte er und kämpfte sich zurück ins Team.

Jetzt ist die Zeit auf Schalke für den früheren Spieler von Alemannia Aachen und Fortuna Köln definitiv beendet. Drei Tore und sechs Vorlagen erzielte er in 43 Profi-Einsätzen. Dazu kommen 39 Partien für die U23 (neun Tore, acht Vorlagen).