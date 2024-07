Schalkes Pressekonferenzen werden künftig von Alex Jacob geleitet. Der neue Mann hat eine bewegte Karriere hinter sich.

In digital-visuellen Zeiten werden auch Vereinsmitarbeiter von Profiklubs zu Stars, die sonst im Hintergrund blieben - zum Beispiel Angestellte der Medienabteilung, die eine Pressekonferenz leiten, die live über YouTube übertragen wird.

Beim FC Schalke 04 war in den vergangenen Jahren Pia Lisa Kienel das Gesicht. Sie hatte zuletzt die Zusatzaufgabe, die englischsprachigen Antworten von Trainer Karel Geraerts zu übersetzen - und erledigte das bravourös. Nun ist Kienel aber zum 1. FC Nürnberg gewechselt - und auf Schalke gibt es ein neues Gesicht.

Neu auf Schalke: Jacob löst Vertrag in Bielefeld auf

Der 49 Jahre alte Alex Jacob kommt vom Drittligisten Arminia Bielefeld - dort hatte er seit August 2022 die Medienabteilung geleitet. Seinen noch gültigen Vertrag bei den Ostwestfalen löste Jacob auf, um frei für die Schalker zu sein. In den ersten Saisonwochen wird er noch nicht so oft öffentlich zu sehen sein, er kommt erst am 1. September.

Bielefeld war nicht Jacobs erste Station im Profifußball, zuvor hatte er schon für Hannover 96 (Juli 2011 bis Dezember 2015) und den 1. FC Köln (Januar 2016 bis Juni 2017) gearbeitet - sein langjähriger Chef dort war Jörg Schmadtke. Jacob genießt in der Fußball-Branche einen sehr guten Ruf. Die Bielefelder Geschäftsführer Christoph Wortmann und Michael Mutzel würdigten Jacob: „In der Zusammenarbeit war er stets professionell, loyal und kompetent. Durch seine offene und sympathische Art war er im Kreis unserer Kolleginnen und Kollegen im Klub ein sehr geschätzter Mitarbeiter.“

Nach der Kölner Zeit hatte sich Jacob wegen einer Sucht nach Sportwetten in ambulante Therapie begeben, worüber er sich immer offen äußerte, auch auf Veranstaltungen zur Suchtprävention und in einer TV-Dokumentation. Auf der Internetseite des DFB sagte Jacob in einem Interview zu dieser schwierigen Zeit: „Die Sucht hat mich wirtschaftlich ruiniert, sie hatte fast alle meine sozialen Kontakte zum Erliegen gebracht, sie war dabei, mich körperlich zugrunde zu richten. Meine Tage drehten sich nur noch um das jeweils nächste Wettereignis und angesichts der hohen Verluste um die Frage, wie ich an neues Geld komme. Ich war ein anderer Mensch, große Teile meines Ichs waren ausradiert. Ich war reduziert auf Alex, den Glücksspieler. Emotional habe ich tatsächlich nur noch auf Wettgewinne und -verluste reagiert.“ Jacob schaffte den Weg aus der Sucht, will darüber aufklären und kehrte in den Profifußball zurück.

Marc Siekmann bleibt Schalkes Mediendirektor

Die Schalker bauen ihre Kommunikationsabteilung um - nur eins ändert sich nicht: Mediendirektor Marc Siekmann bleibt an der Spitze. Jacob wird „Vereinssprecher Lizenzmannschaft“ und sich gemeinsam mit Peter Holtschlag (Kommunikationsmanager Lizenzmannschaft) um die Profis der Königsblauen kümmern. Zusätzliche Aufgaben bekommt Alina Bolous, seit Juli 2022 Leiterin der Unternehmenskommunikation. Sie verantwortet die Bereiche Vereinskommunikation, Public Affairs, Knappenschmiede und Frauenfußball.