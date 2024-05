Offiziell - Ex-Schalker Cedric Teuchert verlässt Hannover 96 im Sommer

Hannover 96 verliert seinen besten Stürmer. Ex-Schalker Cedric Teuchert geht im Sommer und wechselt ins Ausland.

In dieser und der vergangenen Saison war Cedric Teuchert der erfolgreichste Stürmer von Hannover 96. Ab der kommenden Spielzeit muss der Zweitligist ohne den 27-Jährigen auskommen. Teuchert wird seinen auslaufenden Vertrag bei den Niedersachsen nicht verlängern. Das machte der Verein an diesem Donnerstag offiziell.

Wer die Lücke im Hannoveraner Kader füllen soll, ist noch nicht bekannt. Wohl aber, wie es für Teuchert weitergeht. Der Angreifer soll vor einem Wechsel in die USA stehen und dort für den MLS-Klub St. Louis City SC auflaufen. Schon im Winter gab es Gerüchte um einen Wechsel zum Verein um den deutschen Sportdirektor Lutz Pfannenstiel. Nun ist der Wechsel laut Bild-Zeitung perfekt.

Damit stürzt sich Teuchert nach dieser Zweitliga-Runde in sein erstes Auslandsabenteuer. In Deutschland spielte er Offensivmann vor seiner Zeit in Hannover für Union Berlin, den 1. FC Nürnberg - und für Schalke 04. Anfang 2018 kam er vom FCN für rund eine Million ins Ruhrgebiet.

Durchsetzen konnte sich Teuchert bei den Königsblauen, damals noch in der Champions League vertreten, nicht. Nach 15 Pflichtspielen ohne eigenes Tor zog der gebürtige Coburger weiter: über eine Hannover-Leihe zu Union Berlin, dann fest zurück nach Hannover.

Dort reifte er zum treffsicheren Stürmer und war unter anderem auf gegen Schalke erfolgreich. Die beste Quote erreichte Teuchert vergangene Spielzeit mit 14 Toren. Diesen Wert könnte der frühere deutsche U21-Nationalspieler in der Endphase dieser Saison noch toppen. Elfmal netzte er bislang.

Und dann geht es für Teuchert wohl in den USA weiter. "ür meine Familie ergibt sich jetzt nochmal eine Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Es hätte die Option bereits im Winter gegeben, aber da habe ich ganz bewusst gesagt, dass ich die Rückrunde auf jeden Fall für 96 spielen und dabei helfen möchte, die Saison so erfolgreich wie möglich zu Ende zu bringen", zitiert der Verein ihn in einer Mitteilung. "Ich glaube, jetzt ist auch ein deutlich besserer Zeitpunkt für einen Abschied. Ich habe das 96-Trikot sehr gerne getragen und werde mit Sicherheit immer ein Auge auf die Ergebnisse in Hannover haben."