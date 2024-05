Eine gelungene Trainer-Rückkehr für Frank Zilles. Nach dem 3:1-Sieg gegen den FC Büderich will die Mannschaft um Routinier Moses Lamidi den Aufstieg.

Frank Zilles ist erfolgreich auf die Trainerbank in der Oberliga Niederrhein zurückgekehrt. Zwei Tage nach dem Aus von Martin Hasenpflug besiegte Germania Ratingen am 30. Spieltag den FC Büderich vor 350 Zuschauern im Stadion Ratingen unter der Leitung des Sportlichen Leiters Zilles verdient mit 3:1 (0:0) und meldete sich somit zurück im Aufstiegsrennen in die Regionalliga West.

Was war das für eine Blockade, die wie ein Damoklesschwert über der gesamten Mannschaft des RSV hing. Hasenpflug zog nach der 0:6-Klatsche in Schonnebeck selbst die Reißleine und machte den Weg für den 60-jährigen Ex-Wuppertaler Zilles frei. Der Plan ging auf - zumindest vorerst.

„Frank Zilles hat das Fundament gelegt und uns gesagt, wir sollen wieder einfach und strukturiert spielen. Wir waren wieder cleverer als zuletzt und haben strategisch die drei Punkte hier behalten“, freute sich Moses Lamidi, der sich in der Startelf wiederfand, im anschließenden RevierSport-Gespräch.

„Ja, wir peilen den Aufstieg an. Wir müssen dran ziehen, dran glauben und alles abrufen. Die Mannschaft lebt, das haben wir gegen Büderich gezeigt. Wir wollen es jetzt allen beweisen“, gab sich der Mittelstürmer, der seit 2018 für Ratingen auf Torejagd geht, selbstbewusst.

So haben sie gespielt: Ratingen: Ljubic - Henrichs, Silberbach, Hammoud (70. Ramirez), Paura (70. Merzagua) - Nesseler, Baum, Ari, Demircan, Ilbay (81. Potzler) - Lamidi (81. Touloupis). Trainer: Zilles. Büderich: Möllering - Kanat, Agbo (57. Munoz), Lepper, Atila - Commodore (33. Holz), Schreuers (72. Kühling), Schwechel, Stevens, Franzen (65. Afkir) - Weggen. Trainer: Siebenbach. Tore: 1:0 Hammoud (54.), 2:0 Lamidi (58.), 2:1 Lepper (81.), 3:1 Touloupis (90. +3). Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg). Zuschauer: 350. Gelb-Rot: Munoz (66., Büderich, wegen Meckerns).

In der Tat war es, insbesondere in Durchgang zwei, wieder das Ratingen, das in der Hinrunde für Furore sorgte. Zilles schien die Funktion als Brustlöser schnell umzusetzen, wirkte beruhigend von der Seitenlinie und nahm sich auch während der 90 Minuten immer wieder gezielt einzelne Akteure zur Hand, um Anweisungen zu geben.

"Sind als kompakte Einheit aufgetreten"

Er kennt die Oberliga und insbesondere den RSV wie seine Westentasche. Seine Expertise und seine Routine könnte das entscheidende Mittel im Aufstiegsrennen bedeuten.

Zilles selbst wirkte ebenfalls erleichtert: „Wir sind als kompakte Einheit aufgetreten. Besonders wichtig ist, dass wir nicht blind nach vorne angerannt sind. Das hätte Körner kosten können“, so der Interimscoach, der sein Amt bis zum Saisonende ausüben will.

Einen Bärendienst erwies hingegen Routinier Antonio Munoz seinem Team. Der Büdericher reklamierte so dermaßen lautstark seine Gelbe Karte, dass er direkt danach mit Gelb-Rot vom Platz flog (66.).

Ratingen gegen KFC am 12. Mai - Siebenbach ärgern "individuelle Fehler"

Das bemängelte auch sein Trainer nach den 90 Minuten. „Zu viele individuelle Fehler, insbesondere der ärgerliche Platzverweis, führten zu unserer Niederlage. In Unterzahl ist es immer schwierig, in Ratingen etwas mitzunehmen. Der frühe Gegentreffer in der zweiten Halbzeit hat uns nicht gutgetan. Es war der Türöffner für den RSV“, ärgerte sich Sebastian Siebenbach auf der Pressekonferenz.

Die Ratinger haben Uerdingen erst einmal wieder überholt, allerdings haben die Krefelder noch ein Spiel in der Hinterhand. Am 12. Mai steigt im Stadion Ratingen das große Duell gegen den KFC. Dies wirft schon heute seine Schatten voraus. Vorher geht es für die Zilles-Elf aber zuerst zum VfB Homberg (Sonntag, 5. Mai, 15 Uhr). Mit einem Sieg im Ärmel dürften die Ankündigungen von Lamidi & Co. noch lauter werden. Zumindest an Spannung ist dieser Aufstiegskampf kaum zu überbieten.