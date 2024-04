Erst der Trainer, nun der erste Spieler: Die SSVg Velbert hat die nächste Personalie unter Dach und Fach gebracht. Es kommt ein Leistungsträger aus der Oberliga.

Die SSVg Velbert treibt die Planungen für die kommende Saison voran. Nach aktuellem Stand wird die in der Oberliga Niederrhein gespielt. Marco de Stefano wird an Bord sein.

Er ist der erste Neuzugang für die kommende Saison. De Stefano ist ein Mittelfeldspieler und kommt von den Sportfreunden Hamborn 07, die aktuell in der Oberliga Niederrhein an den Start gehen.

Der in Essen wohnhafte Außenbahnspieler lief in der Jugend neben Viktoria Kölns B2 auch für Ratingen 04/19, den Hombrucher SV und den ETB auf. Im Seniorenbereich stand er für Blau-Gelb Überruhr in der Landesliga und aktuell für die Sportfreunde Hamborn auf dem Feld. Dort zählt er zu den absoluten Leistungsträgern.

In 28 Oberliga-Spielen traf er achtmal und gab vier Vorlagen. Damit ist er der Topscorer der abstiegsbedrohten Duisburger. Hamborn ist aktuell Tabellen-Sechzehnter.

Ab Sommer wird der 22-Jährige dann für die SSVg auflaufen. Es ist die zweite wichtige Personalentscheidung binnen zwei Tagen. Denn erst am Mittwoch, 17. April, hat die SSVg Velbert einen neuen Trainer vorgestellt.

Die Wahl fiel auf Peter Radojewski. Er übernimmt sein Amt ab dem 1. Juli 2024. Der in Wuppertal lebende Radojewski ist Inhaber der A-Lizenz und war in seiner aktiven Profilaufbahn als Spieler unter anderem bei Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und RW Oberhausen aktiv.

Als Trainer hat der 55-Jährige den Wuppertaler SV, Ratingen 04/19, den Cronenberger SC sowie den SC Velbert betreut. Aus privaten Gründen ist Radojewski in den letzten Jahren kürzergetreten und trainiert aktuell Germania Wuppertal. Radojewski unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Dazu holte die SSVg Ismail Jaouri als Co-Trainer sowie Thomas Edinger als Atheltiktrainer an Bord. Zuvor steht für die SSVg Velbert aber noch der Schlussspurt in der Regionalliga an. Und da müssen die Bergischen bei nur noch fünf verbleibenden Spieltagen neun Punkte auf das rettende Ufer aufholen, da es durch den vermutlichen Drittliga-Abstieg des MSV Duisburg vier Absteiger in der Regionalliga West geben wird.