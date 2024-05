Lawrence Ennali spielt eine tolle Saison in Polen bei Górnik Zabrze. Ein Youtube-Team besuchte ihn und er sprach über seine Karriere und große Ziele.

Der Youtube-Kanal "Einfach Fussball" stattete Lawrence Ennali einen Besuch ab. Der Ex-Essener und Hannoveraner sprach in dem Youtube-Format auch über sein großes Ziel.

"In fünf Jahren sehe ich mich in der Bundesliga oder Premier League", betonte Ennali selbstbewusst. Das kann der 22-Jährige auch sein. Denn in Zabrze läuft es für ihn wie geschmiert.

Mittlerweile hat der Flügelflitzer 23 von 30 möglichen Ligaspielen absolviert, fünf Tore erzielt und zwei weitere Treffer vorbereitet. Und: Górnik befindet sich vier Spieltage vor Schluss auf Platz drei, einem Europapokal-Platz. Bei fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Jagiellonia Bialystok dürfen Lukas Podolski und Ennali gar noch von der Polnischen Meisterschaft träumen.

Stichwort Podolski: Der deutsche Weltmeister von 2014 war der Auslöser dafür, dass Ennali im Sommer 2023 in Polen landete. "Ich war gerade im Urlaub als mich mein Berater Tim Kulczynski anrief und mir berichtete, dass sich Lukas Podolski bei ihm wegen mir gemeldet hatte. Ich war erst wie in Schockstarre", erzählt er. Ennali weiter: "Podolski hat mich im Testspiel gesehen als wir mit Rot-Weiss Essen gegen Zabrze gespielt haben. Da bin ich ihm in guter Erinnerung geblieben. Nach dem Anruf ging eigentlich alles sehr schnell. Binnen vier oder fünf Tagen war ich dann schon in Zabrze zur Unterschrift."

Lawrence Ennali wie Kylian Mbappé - sehenswertes Tor am letzten Spieltag gegen LKS Lodz. Sehen Sie hier

Die Anfangszeit war für Ennali nicht einfach. Ein neues Land, eine etwas andere Kultur. "Ich war ängstlich und unsicher. Mein Vermieter Jakub, der über mir wohnt, hat mir viel geholfen. Er hat mich an die Hand genommen, mir einiges gezeigt und so wurde ich sicherer. Mittlerweile gefällt mir das Leben in Polen sehr gut. Ich würde sogar sagen, dass hier vieles entspannter als in Deutschland ist", mein Ennali.

Wie lange er noch in Zabrze spielen wird, ist offen. Jedoch deutet aktuell alles daraufhin, dass er nach dieser tollen Saison weiterziehen wird. Und für einen Transfer gibt es auch klare Zeichen in der Kabine. Eine Dollar-Banknote ist am Spind von Ennali zu sehen. "Das ist hier so ein Brauch in Zabrze. Ein Spieler namens Yokota wurde im letzten Sommer zu KAA Gent transferiert. Jetzt erhofft man sich einen ordentlichen Transfererlös für mich. Deshalb ist der Dollarschein an meinem Spind befestigt (lacht)."

Nach RevierSport-Informationen - wir berichteten bereits - stehen die Interessenten für Ennali Schlange. Sein aktueller Marktwert laut des Portals "transfermarkt.de": 1,2 Millionen Euro!