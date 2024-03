Lawrence Ennali sorgt in der polnischen Ekstraklasa für große Furore. Internationale Klubs stehen bereits Schlange. Der Flügelflitzer ist heiß begehrt.

Wer hätte das gedacht? Als Lawrence Ennali Rot-Weiss Essen im Sommer 2023 verließ, waren manche Fans gar glücklich. Denn bei RWE war Ennali nie unumstritten und trotz seines Turbos erntete der 22-Jährige oft Kritik. Auch aufgrund seiner Abschlussschwäche in Essen.

Nach RS-Infos hatte RWE ihm ein Angebot zur Verlängerung vorgelegt, das weit unter Ennalis finanziellen Vorstellungen lag. Nachbessern, wollte Rot-Weiss nicht mehr.

Nicht einmal ein Jahr später sieht alles anders aus. Wie sagt man so schön: So schnelllebig ist nur das Fußballgeschäft. Ennali wechselte zum 1. Juli 2023 nach Polen zu Gornik Zabrze und nach einigen Startschwierigkeiten ist er ein absoluter Leistungsträger, Fanliebling und noch mehr: einer der besten Flügelflitzer der polnischen Ekstraklasa.

17 Spiele, 3 Tore und eine Vorlage in der Liga, hinzukommen drei Einsätze und zwei Treffer im polnischen Pokal - und: vor rund zwei Wochen traf er auf Vorlage von Lukas Podolski, der gerne mit Ennali nach dem Training Extraeinheiten schiebt, zum Sieg gegen Tabellenführer Jagiellonia Bialystok. RevierSport berichtete.

Ennali besitzt in Zabrze zwar einen Vertrag bis zum Sommer 2025, er ist aber ein Verkaufskandidat für das kommende Transferfenster. Er soll den klammen Oberschlesiern eine Millionen-Ablösesumme einbringen. Am Rande: Ennali und Co. haben mittlerweile alle Gehälter überwiesen bekommen.

Schon im Winter hätte Ennali in die Serie A wechseln können

Nach unseren Informationen handelt es sich hier um eine Ablöse zwischen 1,5 und 2,5 Millionen Euro. Schon im Winter war Serie-A-Schlusslicht Salernitana, Ex-Klub von Franck Ribery, bereit, 1,2 Millionen Euro nach Zabrze zu überweisen. Doch Ennali lehnte diesen Wechsel ab. Er wollte sich weiter in den Fokus spielen und für bessere Klubs empfehlen.

Das polnische Portal "igol.pl " widmet sich in einem Artikel Lawrence Ennali - die Überschrift lautet: "Der nächste Spieler, der Zabrze für großes Geld verlassen wird".

Und das ist ihm gelungen. Wie RevierSport erfuhr, stehen die Interessenten Schlange. An vorderster Front sind hier Udinese und RSC Anderlecht zu nennen. Auch Pogon Stettin zeigt Interesse. Doch ein Wechsel innerhalb Polens ist eher unwahrscheinlich.

"Im Moment läuft es sehr gut bei uns als Team und auch bei mir persönlich. Deshalb denke ich nur von Spiel zu Spiel, versuche mich weiter zu verbessern und dem Team zu helfen. Mein Fokus liegt für den Rest der Saison voll auf Gornik", sagte Ennali am Mittwoch - 13. März 2024 - gegenüber RevierSport.

Dass der zweitschnellste Spieler der Ekstraklasa, Ennali wurde mit 35,16 kmh "geblitzt", im Sommer 2024 Zabrze verlassen wird, steht so gut wie fest. Die Frage ist nur: Wohin? Das Tauziehen um Lawrence Ennali hat längst begonnen.