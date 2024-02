Bittere Nachrichten für die Fans des polnischen Traditionsklubs Gornik Zabrze: Es geht mal wieder um das liebe Geld. Die Spieler streiken.

Sportlich läuft es für den 14-maligen Polnischen Meister Gornik Zabrze sehr gut.

Seit fünf Spielen ist die Mannschaft von Trainer Jan Urban ungeschlagen und belegt einen guten 7. Tabellenplatz - neun Punkte Rückstand auf Rang eins, zehn Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz - in der polnischen Ekrstraklasa.

Doch am Freitag folgte für alle Gornik-Fans die Schocknachricht: Die Spieler um Kapitän Lukas Podolski und den ehemaligen RWE-Profi Lawrence Ennali verweigerten das angesetzte Training und einige Zabrze-Profi gingen dafür in den Kraftraum oder fuhren wieder nach Hause. Der Grund: Wie "Przeglad Sportowy" berichtet, bekommen die Spieler seit zwei Monaten keine Gehälter mehr überwiesen und treten nun in einen Streik.

Diesen macht die komplette Mannschaft mit. So auch die im Ruhrgebiet bekannten Lawrence Ennali, der im vergangenen Sommer 2023 von Rot-Weiss Essen - war von Hannover 96 ausgeliehen - nach Zabrze wechselte und Soichiro Kozuki. Der Japaner wurde erst vor wenigen Wochen vom FC Schalke 04 nach Oberschlesien verliehen. Zabrze hat bei dem Mittelfeldspieler eine Kaufoption.

Die Verantwortlichen des Vereins meldeten sich via Twitter zu Wort: "Um 10.30 Uhr haben sich die Gornik-Verantwortlichen um Malgorzata Miller-Gogolinskiej und Tomasz Mason mit den Spielern und dem Trainerstab der Ersten Mannschaft getroffen, um diese für die seit zwei Monaten fehlenden Gehälter zu entschuldigen und die Situation zu erläutern. Der Hauptgrund ist, dass wir die eingeplanten 7.800.000 Millionen Zlotych (rund zwei Millionen Euro, Anm. d. Red.) aus Transfererlösen noch nicht erhalten haben. Wir haben der Mannschaft einen Plan zur Regulierung der fehlenden Gehälter vorgestellt."

Ob er bei diesen Turbulenzen überhaupt in Erwägung ziehen wird, über den Sommer hinaus in Zabrze zu bleiben, dürfte aktuell zumindest angezweifelt werden.

Sportlich läuft es nicht nur für die Mannschaft insgesamt gut, sondern auch für Podolski und Ennali - Kozuki bestritt indes bisher nur 33 Spielminuten. Der 38-jährige Podolski kommt derweil auf 15 Einsätze, drei Tore und zwei Vorlagen. Er ist auch im hohen Alter ein absoluter Leader im Urban-Team.

Ennali ist seit Wochen Stammspieler und hat mittlerweile 14 Einsätze verbucht. Der 21-jährige Flügelflitzer kommt auf zwei Tore und eine Vorlage. Zudem erzielte er im Polnischen Pokal in drei Begegnungen zwei Tore. Doch nun haben Podolski, Ennali, Kozuki und Co. andere Sorgen als ihre Einsatzzeiten...