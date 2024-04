Der VfL Bochum steht zu Hause gegen die TSG Hoffenheim unter Zugzwang. Trainer Heiko Butscher nimmt drei Veränderungen vor.

Der VfL Bochum kann am Freitagabend zu Hause gegen die TSG Hoffenheim (20.30 Uhr, live im RS-Ticker) im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorlegen.

Nach acht sieglosen Spielen in Serie belegt das Team von Interimstrainer Heiko Butscher immerhin noch den Relegationsplatz 16 - punktgleich mit dem Tabellen-15. 1. FSV Mainz 05 und nur zwei Zähler hinter Union Berlin. Der Vorsprung auf den 1. FC Köln (17.) beträgt fünf Punkte.

"Wir wissen, worum es geht, und in welcher Lage wir sind. Ich kann nur versichern, dass ich bis zum letzten Tag, bis zur letzten Stunde, alles für diesen Verein geben werde", sagte Butscher unter der Woche und ergänzte: "Ich bin seit zweieinhalb Wochen da und habe schnell gemerkt, woran es hapert. In der Besprechung bin auch ich dann emotional geworden. Ich hoffe, dass das etwas in Gang gesetzt hat."

Im Vergleich zur 0:1-Auswärtsniederlage gegen den VfL Wolfsburg in der Vorwoche nimmt der 43-jährige Trainer drei Änderungen an seiner Startelf vor. Für den gesperrten Patrick Osterhage beginnt Maximilian Wittek, sodass Matus Bero wohl ins Zentrum rückten dürfte. Im Angriff startet Moritz Broschinski für den unter der Woche angeschlagenen Takuma Asano. In der Innenverteidigung ersetzt Ivan Ordets Erhan Masovic.

Auf der anderen Seite schickt TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo die Mannschaft ins Rennen, die letzte Woche einen 4:3-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach feierte.

VfL Bochum - TSG Hoffenheim: So spielen sie

VfL Bochum: Riemann - Bernardo, Ordets, Schlotterbeck - Wittek, Losilla, Stöger, Bero, Passlack - Broschinski, Hofmann

TSG Hoffenheim: Baumann - Drexler, Grillitsch, Kabak - Skov, Tohumcu, Kaderabek - Prömel, Kramaric - Beier, Weghorst

Butscher sprach im Vorfeld der Partie von "einem sehr spielstarken Gegner, der viele Tore schießen kann, aber auch viele kassiert hat". Der Fokus liege aber auf dem VfL Bochum: "Wir schauen auf uns. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Und das müssen wir von der ersten Sekunde an demonstrieren."