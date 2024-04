Oberligist SpVg Schonnebeck ist aktuell in bestechender Form. Der verletzte Kapitän Matthias Bloch ist stolz auf die Entwicklung.

Am 16. März teilte die SpVg Schonnebeck mit, dass sich Matthias Bloch beim Rückrundenauftakt in Kleve einen Bruch des Schienbeinköpfchens zuzog und bis zum Saisonende ausfallen wird.

Damals sagte der Kapitän gegenüber RevierSport: "Ich gehe aktuell von zwölf Wochen Pause aus. Die Saison wäre so für mich vorbei."

Sechs Wochen später sieht es allerdings deutlich positiver aus. Denn: Bloch macht große Fortschritte und absolvierte am Sonntag wieder einen ersten Lauf über sechs Kilometer. Der 33-Jährige ist auf dem Weg der Besserung und kämpft um sein Comeback. Über seinen persönlichen Plan sagte Bloch auf RevierSport-Nachfrage:

"Ich habe immer Zuversicht. Mein Ziel ist es, dass ich zum Spitzenspiel beim KFC Uerdingen wieder fit bin (24. Mai, Anm. d. Red.). Das ist natürlich ein überragendes Spiel zum Ende der Saison, wo Uerdingen vielleicht noch aufsteigen kann. Sowas will man als Fußballer natürlich nicht verpassen. Ob es dann am Ende wirklich passt, wird man sehen. Ich werde aber alles dafür geben, damit es funktioniert."

Zuletzt saß der Spielführer der Schwalben zweimal als "Co"-Trainer auf der Bank, weil Marwin Studtrucker im Urlaub weilt. "Ich habe das Vertrauen vom Coach bekommen, solange Studti nicht da ist. Das macht mir richtig Spaß", erklärte Bloch.

Aktuell muss die Mannschaft von Chefcoach Dirk Tönnies nicht nur auf ihren Kapitän, sondern auch auf Tim Winking (Mittelfußbruch) und Dacain Baraza (Außenbandriss) verletzungsbedingt verzichten. Damit fällt die komplette etatmäßige Dreierkette aus. Trotzdem zeigte sich die Spielvereinigung zuletzt in einer starken Verfassung und konnte gegen den direkten Konkurrenten Ratingen 04/19 mit einem 6:0-Kantersieg den zweiten Tabellenplatz festigen.

Auch wenn Schonnebeck eine tolle Saison spielt, hat der Verein aus infrastrukturellen Gründen keinen Lizenzantrag für die Regionalliga gestellt und wird auch in der kommenden Saison in der Oberliga an den Start gehen. Gleiches gilt für den nächsten Gegner: Die Sportfreunde Baumberg reisen am Dienstagabend (30. April, 19.30 Uhr) als souveräner Tabellenführer zum Schetters Busch. Sie verzichteten auch auf die Regionalliga-Lizenz. Nun kommt es zum direkten Aufeinandertreffen der beiden besten Oberliga-Teams.

Kapitän Bloch blickt voraus: "Ich bin echt gespannt, wie das Spiel ausgeht. Wenn wir gewinnen sollten, sind es nur noch sechs Punkte Rückstand auf Baumberg. Vielleicht ist dann sogar noch etwas in Richtung Platz eins möglich. Wir sind aber alle realistisch genug und wissen, dass wir eine geile Entwicklung genommen haben und coolen Fußball spielen. Das ist für uns am wichtigsten."