Der SV Lippstadt muss nach fünf Jahren in der Regionalliga West in die Oberliga Westfalen runter. Der neue Kader wird geplant.

Der SV Lippstadt 08 macht wenige Tage nach dem Saisonende in der Regionalliga West sofort weiter: mit der Kaderplanung für die Oberliga Westfalen.

Der SVL konnte nun Vollzug beim ersten externen Neuzugang für die kommende Spielzeit 2024/2025 melden. Vom Nachbarn Delbrücker SC kommt der 21-jährige Damian Biniek.

"Damian ist ein Offensivspieler mit einem sehr ausgeprägten Drang zum Tor. Obwohl er oftmals über die Flügel kommt, hat er den Torriecher wie ein klassischer Mittelstürmer. Er wohnt in Lippstadt, hat etwas SVL-Stallgeruch und ist nun viele Jahre in Delbrück aktiv gewesen. Selbstverständlich haben wir so einen Spieler schon länger auf dem Radar. Seine Entwicklung war in den letzten Jahren sehr vielversprechend und ich bin mir sicher, dass er bei uns in Lippstadt daran anknüpfen kann", erklärt SVL-Sportdirektor Dirk Brökelmann.

Biniek spielte seit 2018 in Delbrück und konnte seit 2020 auch nach und nach Erfahrungen im Senioren-Bereich machen. Zuletzt fiel er durch seine starke Quote von 17 Treffer in 27 Spielen für den DSC auf. Beim SV Lippstadt 08 unterschreibt Biniek einen Zwei-Jahres-Vertrag bei 2026.

Der 21-jährige gebürtige Pole wurde im Nachwuchs des polnischen Klubs GKS Belchatów sowie den ostwestfälischen Vertretern SC Wiedenbrück und Delbrücker SC ausgebildet. Mit 18 Jahren debütierte der Angreifer schon in der Westfalenliga. In der Oberliga erzielte er in der Abstiegssaison lediglich zwei Treffer, nun steht er bei 17 Buden. Vielleicht wird er in Lippstadt Kapitän Viktor Maier ersetzen, der Lippstadt verlässt.

SV Lippstadt: Viktor Maier geht und wird Spielertrainer

Der neue Klub des 34-jährigen Maiers ist ein Bezirksligist aus Westfalen. Beim USC Altenautal kann man sich über die Zusage des 244-maligen Regionalligaspielers und einen echten Transfer-Hammer freuen. Bei seinem neuen Verein wird sich auch die Rolle des Angreifers ändern.

Maier soll die Mannschaft als Spielertrainer auf das Feld und zum Erfolg führen. Die Verantwortlichen des USC Altenautal teilten mit: "Mit dem Lippstädter Abstieg wollte Viktor jetzt den Schritt ins Berufsleben machen. Hierbei konnte der USC den gelernten Industriekaufmann unterstützen, sodass einer Zusammenarbeit nichts mehr im Wege steht."