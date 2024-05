Der VfL Bochum steht mit dem Rücken zur Wand. Es geht in die Relegation. Über die Gründe für den drohenden Absturz sprechen wir im VfL-Talk.

Seit Samstag ist es die bittere Realität: Der VfL Bochum hat den direkten Klassenerhalt nicht geschafft und muss in die Relegation. Ein schwerer Rückschlag für den Revierklub. Nach dem ernüchternden 1:4 bei Werder Bremen muss der Bundesligist hoffen, in zwei Spielen gegen Fortuna Düsseldorf die Klasse noch zu halten. Der Klassenerhalt ist mehr denn je ernsthaft in Gefahr, eben auch, weil die Bochumer beim Spiel in Bremen komplett enttäuschten.

Was vor der Relegation Hoffnung macht und wie die VfL-Fans dem Team helfen können, darüber diskutieren Moderatorin Annalena Fedtke, Radio-Reporter Günther Pohl und WAZ-VfL-Reporter Markus Rensinghoff in unserer neuen Folge vom „Stadtwerke-Bochum-VfL-Talk anne Castroper“ von WAZ und Radio Bochum. Die drei sprechen auch darüber wie Trainer Heiko Butscher das Team wieder aufrichten kann und auf welche Spieler er zunächst am Donnerstag setzt.

Am Montag folgte dann ein echter Paukenschlag. Torwart Manuel Riemann fliegt vor den Relegationsspielen gegen Fortuna Düsseldorf aus dem Kader. Es habe „unterschiedliche Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen“ gegeben, erklärte der VfL in einer Pressemitteilung. Da die Nachricht die Redaktion erst nach Aufzeichnung des aktuellen Talks ereilte, konnte darüber nicht diskutiert werden. Ausführliche Hintergründe zum Thema Manuel Riemann finden Sie dafür hier.





Der Bundesliga-Drittletzte Bochum trifft am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im Hinspiel zu Hause im Ruhrstadion auf den Zweitliga-Dritten Fortuna Düsseldorf. Das Rückspiel steigt am 27. Mai (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) Immerhin die bsiherige Bilanz sollte dem VfL Bochum Hoffnung machen: In den insgesamt 30 Relegationsspielen seit 2009 gab es gerade einmal fünf Siege der Zweitligisten. In bisher 15 Duellen hat sich zwölfmal der Bundesligist durchgesetzt.

