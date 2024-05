Beim 0:2 gegen Greuther Fürth zum Saisonabschluss stand der scheidende Cedric Brunner nicht im Aufgebot des S04. Einen großen Auftritt hatte der Rechtsverteidiger trotzdem.

Sportlich ist Cedric Brunner beim FC Schalke 04 schon länger nicht mehr in Erscheinung getreten. Seinen letzten Einsatz hatte der Schweizer beim 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg Mitte April.

Danach fehlte der 30-Jährige wegen Kniebeschwerden. Beim letzten Heimspiel gegen Hansa Rostock stand er zwar nochmal im Kader, spielte aber nicht. Und beim 0:2 gegen Greuter Fürth war er wegen einer Blessur nicht dabei.

Einen großen Auftritt hatte der Rechtsverteidiger, dessen S04-Vertrag am Saisonende ausläuft und nicht verlängert wird, am Sonntag aber trotzdem. Bei "Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs" gab Brunner einen Einblick in seine Sangeskunst. Auf einem zu einem schwarz-weiß-blauen "Klos-Mobil" umgebauten Lastenfahrrad sang der ehemalige Juniorennationalspieler der Schweiz: "Arminia, Arminia, wir sind die besten Fans der Welt". Dabei fuhr er durch einen Park in Bielefeld zu einem Kinderspielplatz. Dabei hatte er einen Fischerhut mit der Aufschrift "DSC" auf dem Kopf.

Mit Gelsenkirchen wurde Brunner dagegen nie so richtig warm. Schalke holte den Defensivmann nach dem Aufstieg 2022 von Arminia Bielefeld. Die erhoffte Verstärkung war er nur an ganz wenigen Tagen. Seine Bundesliga-Tauglichkeit konnte er zu selten unter Beweis stellen.





Vor seiner Zeit auf Schalke spielte Brunner drei Jahre für Arminia Bielefeld. Dort lief es besser für ihn. Er stieg mit den Ostwestfalen 2021 sogar in die Bundesliga auf. In dieser Zeit hat er Freundschaft mit Fabian Klos geschlossen. Und das war auch der Grund für Brunners Auftritt bei Arnd Zeigler.

Weil die DSC-Legende am Wochenende seine Karriere beendet hat, ehrte ihn der WDR mit diesem Beitrag von Cedric Brunner. Brunner steuerte mit dem eigens dafür hergerichteten Fahrrad einen Spielplatz in Bielefeld an, bei dem Klos als Familienvater demnächst öfter zu Gast sein dürfte. Vielleicht ja auch mit Brunner. Denn der Noch-Schalker ist der Patenonkel des ersten Sohnes von Klos.

Und wer weiß, vielleicht heuert Brunner ja auch wieder bei der Arminia an. Ein neuer Klub ist jedenfalls für den Züricher noch nicht bekannt.