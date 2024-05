Der FC Sterkrade 72 spielt die beste Spielzeit der bisherigen über 50-jährigen Vereinsgeschichte. Der Trainer hofft noch auf das Triple.

Hallenstadtmeister in Oberhausen und Kreispokal-Sieger in Oberhausen/Bottrop 2024: Der FC Sterkrade 72 spielt eine famose Saison. Und: Aktuell sind die Sterkader mit Arminia Lirich punktgleich an der Tabellenspitze der Kreisliga A. Beide Klubs steigen definitiv in die Bezirksklasse auf.

Wer Meister wird, steht noch nicht fest. "Wir stehen beide bei 74 Punkten. Das Torverhältnis ist irrelevant. Der Verband sieht bei einer Patt-Situation Entscheidungsspiele im Hin- und Rückspiel-Modus vor. Wir wollen aber, falls es denn soweit kommt, ein Spiel auf einem neutralen Platz absolvieren. Mal schauen, ob uns der Verband dafür das grüne Licht erteilt", erzählt Patrick Wojwod, Erfolgstrainer der 72er.

Wojwod hat eine tolle Gemeinschaft geschaffen, die Spaß am Fußballspiel hat. "Wir sind eine Familie", betont er. Was man als "Familie" im Fußball auch als Underdog erreichen kann, bewies Sterkrade 72 im Kreispokal.

Mit Sterkrade-Nord (Landesliga-Absteiger) sowie den Bezirksliga-Topteams von Sterkrade 06/07, VfB Bottrop und im Finale schließlich Rhenania Bottrop besiegte Sterkrade 72 vier haushohe Favoriten im Pokal. "Wir könnten jetzt schon eine gute Rolle in der Bezirksliga spielen. Davon bin ich überzeugt", sagt der ehemalige Coach des VfB Bottrop.

Aber Wojwod weiß noch nicht, in welche Gruppe der FC Sterkrade 72 einsortiert wird. "Wenn wir in die Staffel mit den Essener Klubs kommen, dann kannst du auch schnell mal um den Abstieg spielen. Das ist eine ganz andere Qualität. In einer anderen Staffel kannst du locker das obere Drittel anvisieren", glaubt Wojwod.

Mit bis zu acht Zugängen - acht Spieler aus der aktuellen Mannschaft wechseln in die eigene Reserve, die in die Kreisliga B aufsteigt - will Wojwod die Mannschaft verstärken. "Die meisten Zusagen haben wir schon", verrät er.

Auch der Trainer gab seine Zusage, obwohl er Anfragen von einem Landes- und auch Bezirksligisten vorliegen hatte. Wojwod: "Erfolg macht sexy im Leben. Das gilt auch für Spieler und Trainer. Aber ich bin hier noch lange nicht fertig. Ich bleibe hier und will weiter Erfolg haben. Wir haben in dieser Saison eine große Imagepflege für den FC Sterkrade 72 betrieben und wollen so weitermachen."